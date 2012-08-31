رئیسان جمهور ایران و لبنان درباره سوریه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در دیدار با میشل سلیمان رییس‌جمهور لبنان در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد ضمن تأکید بر لزوم کمک کشورهای منطقه برای حل و فصل مسأله سوریه و با اشاره به شرایط حاکم بر این کشور اظهار داشت: باید یک راه‌حل سیاسی برای حل بحران این کشور ارائه شود و ایران در این راستا با کشورهای مختلف در حال گفتگو و مذاکره است.

رییس‌جمهور تصریح کرد: باید راهکارهای مختلفی بر مبنای حل و فصل مسئله با رویه‌های سیاسی، ارائه شود تا هر چه سریع‌تر طرف‌های درگیر در سوریه یکی از این راهکارها را پذیرفته و بر سر آن تفاهم کنند.



در این دیدار میشل سلیمان رییس‌جمهور لبنان نیز گفت: مؤثرترین اقدام برای حل بحران سوریه این است که اراده‌ای بین دو طرف درگیر ایجاد کنیم تا حاضر شوند برای حفظ میهن و کشور خود از آسیب‌های بیشتر کنار هم به مذاکره نشسته و بر سر راه‌حلی تفاهم کنند.



میشل سلیمان با اشاره به زمینه‌های مستعد تسری درگیری‌ها در سوریه به کشورهای همسایه اظهار داشت: باید هر چه سریع‌تر و قبل از آنکه درگیری‌های سوریه به خارج از این کشور سرایت کند، بحران در این کشور را مهار کرد.