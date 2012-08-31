زندگی سعدی افشار در «عالیجناب سیاه» روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عالیجناب سیاه» در واقع متن تنظیم شده مصاحبه مشروح لاله عالم روزنامه نگار با سعدی افشار هنرمند پیشکسوت در زمینه هنر سیا‌ه‌بازی است.

این کتاب که قطب‌الدین صادقی بر آن مقدمه نوشته، همچنین حاوی مطالبی از رضا رضامندی و مرتضی احمدی درباره هنر سعدی افشار است. احمدی درباره افشار نوشته است: «سعدی افشار پدیده هنر تخت حوضی است. دریغا که این زبده هنرمند مردمی در غوغا و هیاهوی بی‌هنران به کنجی گریخته، بسته لب مانده و در نداری و تنگدستی تنهای تنهاست».

کتاب «عالیجناب سیاه» به صورت یک روایت داستانی به زندگی و هنر سعدی افشار در عرصه سیاه‌بازی می‌پردازد.

این کتاب شامل بخش‌های مختلف و متنوعی است و از کودکی سعدی افشار آغاز می‌کند و در ادامه با پرداختن به دوران شروع کار بازیگری او، فراز و نشیب‌های هنری افشار را در عرصه سیاه‌بازی، ورودش به لاله‌زار و ادامه فعالیت هنری در آنجا و همچنین پایان دادن به این هنر در همین مکان بررسی می‌کند.

در پایان این کتاب هم عکس‌هایی از سعدی افشار در طول چند دهه فعالیت مستمر در عرصه هنر سیاه‌بازی آمده است.

کتاب 152 صفحه‌ای «عالیجناب سیاه» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 6000 تومان از سوی نشر پوینده راهی بازار شده است.

سعدی افشار که نام کامل او سعدالله رحمت‌خواه است، در سال 1313 متولد شد. او یکی از آخرین بازماندگان هنر سیاه‌بازی و تخته حوضی در ایران است. افشار مبدع ابتکارات جدید در هنر سیاه‌بازی است و بداهه‌گویی‌ها و حرکات موزون مینیاتوری‌اش از مختصات کارهای اوست.

افشار نخستین بار در سال 1330 به روی صحنه رفت و امروزه یکی از معروف‌ترین هنرمندان هنر سیاه بازی در ایران است.