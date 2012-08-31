همایش بزرگ پیاده روی خانواده در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشنواره روز قزوین همایش بزرگ پیاده روی بزرگ خانواده با حضور دهها هزار نفر از حانواده ها، جوانان، ورزشکاران و خیل علاقمندان از ساعات اولیه بامداد از محل میدان جانبازان و مقابل دانشگاه آزاد به سمت بوستان فدک برگزار شد.



در این همایش پیاده روی که برای تثبیت جایگاه قزوین به عنوان پایتخت پیاده روی جهان نیز برگزار شد خیل جمعیت از ساعات اولیه بامداد( شش تا 10) با استقبال از این حرکت ورزشی علاقه خود را به ورزشهای همگانی نشان دادند.



در این همایش پیاده روی داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان، مسعود نصرتی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مجدآرا رئیس هیئت ورزشهای همگانی کشور و امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین هم حضور داشتند برنامه های مختلف ورزشی در بوستان فدک برگزار شد.



در این مراسم قرعه کشی اهداء جوایز توسط ربات ساخت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شد و دو دستگاه پراید، هزینه سفر زیارتی به عتبات عالیات و لوازم خانگی از سوی شهرداری، استانداری، هیدت ورزش های همگانی به برندگان اهداء شد.



مسعود نصرتی شهردار قزوین در این مراسم گفت: برگزاری روز قزوین فرصت مغتنمی است تا قابلیتها و توانمندی های این شهر تاریخی را به مردم کشورمان بیش از پیش معرفی کنیم که این کار در محورهای گردشگری مذهبی، جذب سرمایه گذاری و معرفی پایتخت خوشنویسی ایران در مدت یک هفته با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری انجام می شود.



داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قزوین 53 سال پایتخت ایران بود و امروز نیز با ظرفیتهای فراوان در کشور جایگاه ارزشمندی در بخشهای مختلف دارد.



محمدی بیان کرد: برگزاری این همایش پیاده روی ضمن ایجاد نشاط و شادابی به تقویت انسجام ملی و وحدت مردم هم کمک می کند و عزم و اراده مردم ورزش دوست و با نشاط قزوین از این پیاده روی بسیار ارزشمند و خوشحال کننده است.



ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین هم در این همایش اظهارداشت: همزمانی روز قزوین و همایش پیاده روی با برگزاری اجلاس سران غیر متعهد مبارک و ارزشمند است و کشور ایران در این ایام تاریخی توانست با برگزاری موفق اجلاس ابهت و قدرت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهد.



طاهرخانی بیان کرد: بزرگترین رویداد سیاسی جهان با میزبانی شایسته ایران در اجلاس غیرمتعهدها رقم خورد و دشمنان بار دیگر در پیاده کردن نقشه های شوم خود با شکست مواجه شدند.



معاون سیاسی امنیتی اتانداری قزوین از حضور پر شور مردم در پیاده روی بزرگ خانواده تقدیر کرد.



مجدآرا رئیس هیئت ورزشهای همگانی کشور هم حضور مردم بانشاط قزوین در همایش بزرگ پیاده روی خانواده را رکوردی ماندگار در عرصه ورزشی کشور دانست و توسعه ورزشهای همگانی را از سیاست های دولت دانست.



وی افزود: با مصوبه دولت وزارت ورزش موظف شده است زیرساختهای لازم را برای توسعه ورزشهای همگانی در سراسر کشور فراهم کند و چهار ساعت ورزش در هفته برای همه کارکنان دولت تعریف شده است.



مجد آرا بیان کرد: به مناسبت هفته دولت مسابقات ورزشی کارکنان دولت در بخش بانوان و آقایان در سراسر کشور در این هفته برگزار شد.



در این مراسم دو دستگاه پراید، 200 دستگاه دوچرخه، 14 سکه نیم بهار آزادی، پنج سفر زیارتی به عتبات عالیات، دهها دستگاه تلویزیون ال سی دی و لوازم خانگی نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء شد.







