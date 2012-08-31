روند مطلوب آمادگی "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین برای لیگ دسته دوم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین مصوب کرده بودند که سال گذشته 150 میلیون تومان به تیم "آشیان گستر" کمک شود تا با توجه به مشکلات به وجود آمده برای مدیران شرکت ساختمانی حامی تیم، بتواند در لیگ دسته دوم کشور حضور چشمگیر داشته باشد.

در این میان، سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل عدم توفیق تیم در راهیابی به لیگ دسته اول کشور را عدم اجرای تعهدات شهرداری و شورای شهر ورامین نسبت به این تیم بیان داشت و افزود: در حال حاضر، کل بدهی تیم 60 میلیون تومان است که اگر تعهدات شهرداری ورامین در این مورد عملی شود، بدهی دیگری نخواهیم داشت.

عباس شهرابی با انتقاد شدید از رویکرد تجارتی و قیم مآبانه شهرداری و برخی اعضای شورای شهر ورامین نسبت به این تیم گفت: آنها در صورت واگذاری امتیاز تیم و باشگاه به شهرداری و شورا حاضر به استمرار کمکها شده اند و در شرایط فعلی، اداره ورزش و جوانان ورامین به ریاست مصطفی زاهدی، تنها حامی تیم بوده است.

وی اضافه کرد: زاهدی در ماههای اخیر تلاش زیادی برای حل مشکلات تیم داشته و در مقاطع مختلف، دلسوزانه پیگیر مسائل و مشکلات تیم بوده تا از این طریق بتوانیم نام شهرستان ورامین را در سطح کشور زنده نگه داریم.

سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین با اشاره به یارگیری مطلوب تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین اظهار داشت: بازیکنان بهتر و کارآمدتری نسبت به سالهای گذشته جذب این تیم شده اند که پیش بینی می شود در صورت حل مشکلات مالی این تیم، بتوان امیدوار به صعود "پرسپولیس 15 خرداد" به لیگ دسته اول کشور بود.

رویانیان و پیشکسوتان پرسپولیس به داد فوتبال شهرستان شهیدان 15 خرداد رسیدند

وی با اشاره به تقدس این شهرستان به واسطه قیام تاریخ ساز 15 خرداد 1342 ادامه داد: با دیدگاه مثبت و یاری جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و سردار رویانیان که مدیرعامل این باشگاه فرهنگی ورزشی و مردمی است، آنها به داد فوتبال شهرستان شهیدان 15 خرداد رسیدند.

شهرابی اظهار داشت: رویانیان وعده داده تا در لیگ دسته دوم کشور حمایتهای مادی و معنوی را از تیم مطرح ورامین دریغ نکند که همین امر باعث دلگرمی مدیران باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین شده است.

وی ادامه داد: سردار رویانیان وعده داده تا در فصلهای بعدی حمایتهای بیشتری از سوی باشگاه پرسپولیس صورت بگیرد تا نام ورامین نیز در مدارج بالاتری بدرخشد.

وعده رویانیان برای حمایت جدی از "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین

از سوی دیگر، محمد رویانیان که برای سخنرانی در راهپیمایی روز جهانی قدس به شهرستان ورامین سفر کرده بود، به راه‌اندازی باشگاه "پرسپولیس 15 خرداد" به جای تیم "آشیان گستر" اشاره کرد و گفت: این تیم به امید خدا در لیگ دسته دوم کشور بازی خواهد کرد و با ارائه بازی‌های غیرتمندانه ارتقا می‌یابد.

وی از حمایت جدی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ایران از این تیم دیار 15 خرداد 1342 نیز خبر داد و افزود: این کار، جواب اندکی به نقش بی بدیل مردم شهرستان ورامین در 15 خرداد و ایام بعد از آن در حمایت از مرجعیت و ولایت است.

از دیگر سو، امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران عصر پنج شنبه در حالی که مصطفی زاهدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، شمس الدین خانی مدیر عامل و عباس شهرابی سرمربی باشگاه "پرسپولیس 15 خرداد" نیز حضور داشته و گزارشی در مورد روند آمادگی و پیشرفت این تیم ارائه دادند، با حضور در ورزشگاه تختی محل تمرین تیم "پرسپولیس 15 خرداد" از تمرینات این تیم دیدن کرد.

نام 15 خرداد مسئولیت تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین را افزایش می دهد

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در این دیدار، تحولات یکی دو سال اخیر ورزش شهرستان ورامین را خیره کننده دانست و خطاب به مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم گفت: تحولات چشمگیر بوده است اما ظرفیت شهرستان در عرصه های مختلف بیش از این هاست، علاوه بر اینکه نام 15 خرداد، مسئولیت تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: روند حرکتی این تیم در سالهای اخیر مثبت و رو به جلو بوده و موفقیت شما می تواند انگیزه جوانان و دیگر ورزشکاران شهرستان را بیشتر و دلگرمی در جوانان را ایجاد کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران بیان داشت: حال که تعامل با باشگاه پرسپولیس مرکزی بیشتر شده، فرصت برای موفقیت ها فراهم است و باید با انگیزه فراوان و سعی و تلاش، موجب بالندگی جوانان شهر 15 خرداد شد.

شرایط برای صعود به لیگ دسته اول فراهم است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین نیز در این دیدار گفت: شرایط برای صعود تیم "پرسپولیس 15 خرداد" به لیگ دسته اول کشور فراهم است.

مصطفی زاهدی افزود: شرایط شهرستان برای ورود این تیم به لیگ دسته دوم و صعود به لیگ بالاتر، مساعدتر از گذشته بوده و تیم در شرایط مطلوبی از نظر روحی و روانی برخوردار است.

وی تأکید کرد: حمایت های اداره ورزش و جوانان شهرستان از این باشگاه افزایش خواهد یافت و در حد توان و باتوجه به اهمیت حضور قدرتمند این تیم، حمایتهای لازم انجام خواهد شد.

واگذاری "آشیان گستران" به "پرسپولیس" بعد از اجلاس جنبش عدم تعهد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در حاشیه این دیدار، در گفتگو با مهر، بار دیگر با تأیید خبر مهر مبنی بر جایگزینی نام "پرسپولیس بر تیم "آشیان گستر"، از برگزاری جلسه نهایی واگذاری این تیم به پرسپولیس، بعد از اجلاس سران جنبش عدم تعهد خبر داد.

وی اضافه کرد: سالهاست که تیم های فوتبال ورامین در سطح توابع استان تهران افتخارات بسیاری را کسب می کنند اما به دلیل کمبود سرمایه کافی، از صعود به دسته های بالاتر منصرف می شوند، در صورتی که پتانسیل جوانان ورامین بسیار بالا است.

زاهدی اظهار داشت: در حال حاضر که حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان رایزنی انجام داده اند و سردار رویانیان را تشویق به این امر کرده اند، برخود واجب دانستیم که مشکلات پیش آمده را رفع کنیم.

وی در خصوص مراحل پیشرفت ثبت تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد گفت: مراحل اولیه ثبت تیم صورت پذیرفته و ان شاء الله جلسه نهایی با سردار رویانیان بعد از اجلاس غیر متعهد ها انجام خواهد شد.

تأکید دوباره زاهدی در این خصوص، در حالی است که در چند روزگذشته خبری مبنی بر عدم تشکیل تیم "پرسپولیس 15خرداد" منتشر شد که خبر اختصاصی خبرگزاری مهر در روز 16 مرداد 1391 با عنوان "پرسپولیس 15 خرداد ورامین" جایگزین "آشیان گستر" در لیگ دسته دوم کشور را زیر سئوال می برد که گفتگوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، شایعات روزهای اخیر را رد کرده و خبر خبرگزاری مهر را تأیید کرد.

آمادگی کامل "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین برای اولین بازی در لیگ دسته دوم کشور در 26 شهریور

سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" نیز در ادامه این دیدار، از آمادگی کامل این تیم برای اولین بازی در لیگ دسته دوم کشور در روز 26 شهریورماه خبر داد.

عباس شهرابی با تقدیر از حضور مسئولان شهرستان در تمرینات این تیم گفت: حضور شما عزیزان باعث دلگرمی بازیکنان و کادر باشگاه می شود؛ روحانیت در هر جا حضور می یابند آرامش خاطر ایجاد می شود.

وی ارتقای جایگاه شهرستان ورامین را مهمترین هدف بازیکنان تیم دانست و افزود: ما با یکدیگر هم پیمان شدیم تا برای ارتقا و سربلندی ورامین و نام 15 خرداد بازی کنیم.

بازی دوستانه با تیم پرسپولیس یا تیم منتخب جام جهانی 1998

شهرابی در حاشیه این دیدار به خبرنگار مهر بیان داشت: در حال حاضر تیم ما در مرحله بدنسازی است و چند بازی دوستانه به احتمال زیاد با خود تیم پرسپولیس و یا تیم منتخب جام جهانی 98 خواهیم داشت و برای بازی 26 شهریور با "پرسپولیس گناوه" آمادگی کامل وجود دارد.

وی سپس به وجود پر رنگ اعتقادات در این تیم اشاره کرده و افزود: همه بازیکنان و کادر این تیم، از خانواده های مؤمن و اعتقادی هستند، بدون وضو و قرائت دعای فرج هیچ گاه وارد مسابقه نمی شویم، در حد توان و امکان نیز بحث های فرهنگی و معنوی در شهرستان ایجاد کرده ایم.

وی تصریح کرد: سال اول تشکیل این تیم توانستیم قهرمان لیگ استان تهران شویم و وارد لیگ دسته دوم کشور شویم، از مسابقات لیگ دسته دوم، فقط چهار تیم وارد لیگ دسته یک می شوند و ما در سال اول حضور در لیگ دسته دوم، هشتم و در سال گذشته هفتم شدیم.

سرمربی تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین اضافه کرد: با توجه به بودجه اندک باشگاه که حدود 20 درصد باشگاه های دیگر است، کسب مقام های مذکور برای این تیم، موفقیت فراوانی محسوب می شود.

برنامه نیم فصل اول بازی های "پرسپولیس 15 خرداد" در لیگ دسته دوم کشور

برنامه کامل رقابتهای نیم فصل اول تیم "پرسپولیس 15 خرداد" در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور در فصل 92 – 91 نیز روز 16 مردادماه پس از قرعه کشی در محل فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام شد.

در هفته اول این رقابتها، در روز 26 شهریور، پرسپولیس گناوه میزبان پرسپولیس 15 خرداد ورامین است؛ در هفته دوم نیز که سوم و چهارم مهرماه برگزار می شود، پرسپولیس 15 خرداد میزبان استقلال ساری خواهد بود و در هفته سوم که10 و 11 مهرماه برگزار می شود،استیل آذین سمنان میزبان پرسپولیس 15 خرداد ورامین است.

هفته چهارم این بازیها 17 و 18 مهرماه بوده و پرسپولیس 15 خرداد در ورامین به مصاف سپیدرود رشت می رود؛ در هفته پنجم که روزهای 23 و 24 مهرماه است،مس سونگون تبریز میزبان این تیم ورامینی می شود؛ هفته ششم نیزدر روز 30 مهرماه پرسپولیس 15 خرداد از تیم البدر بندر گنگ میزبانی می کند.

در هفته هفتم که 7 و 8 آبان ماه برگزار می شود، سایپا مهر کرج میزبان پرسپولیس 15 خرداد خواهد شد و در هفته هشتم در روزهای 16 و 17 آبان ماه، پرسپولیس 15 خرداد میزبان نوژن شهرداری نوشهر می شود؛ هفته نهم این رقابتها نیز در روزهای 23 و 24 آبان ماه است که نفت نوین آبادان در شهر خودش به مصاف پرسپولیس 15 خرداد ورامین می رود.

هفته دهم لیگ دسته دوم کشور30 آبان و اول آذرماه با دیدار پیام مخابرات فارس در شیراز و پرسپولیس 15 خرداد برگزار می شود و در هفته یازدهم که 8 و 9 آذرماه است، این تیم ورامینی میزبان تیم سیاه جامگان خراسان خواهد بود.

در هفته دوازدهم که16 و 17 آذرماه برگزار می شود، شهرداری دزفول در آن شهر مقابل پرسپولیس 15 خرداد ورامین صف آرایی می کند و بالاخره در هفته سیزدهم و پایانی دور رفت این بازیها که 24 و 25 آذرماه برگزار خواهد شد، پرسپولیس 15 خرداد میزبان داتیس لرستان است.

گزارش: علیرضا مهدی زاده

