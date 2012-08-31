۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

چنگلوایی خبرداد:

پرداخت 620 میلیارد ریال برای طرح های توسعه کشاورزی خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از پرداخت 620 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانکهای استان برای طرح های عقد قرارداد شده خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی استان تاکنون در حدود هشت هزار و 611 طرح با تسهیلاتی بالغ بر پنج هزار و 920 میلیارد ریال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه شهرستان اهواز با تصویب یک هزار و 585 طرح با 795 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات مصوب بیشترین طرحها و تسهیلات مصوب را تاکنون داشته افزود: شهرستانهای آبادان با 656 طرح و باغملک با 562 طرح بعد از اهواز دارای بیشترین طرحهای مصوب هستند.

چنگلوایی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 75 درصد طرحها به بانک معرفی شده اند، گفت: به این ترتیب شش هزار و 475 طرح با تسهیلاتی در حدود چهار هزار و 650 میلیارد ریال به بانکهای استان معرفی شده اند.

وی تعداد طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده با بانکها را تاکنون 717 طرح اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی و عقد قرارداد شده تا کنون 620 میلیارد ریال بوده است.

چنگلوایی 16 درصد کل پرداختیهای کشور را مربوط به استان خوزستان دانست و افزود: بیشترین تسهیلات پرداخت شده استان به طرحهای کشاورزی در شهرهای دزفول با 212 میلیارد ریال، شوش با 78 میلیارد ریال و اندیمشک با 58 میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشاورزی بهترین ظرفیت را برای تولید و اشتغال استان ایجاد می کند، گفت: محدودیتی از نظر نوع طرح نداریم و تمام افراد متقاضی را به شرط بیکار بودن می پذیریم.
 
