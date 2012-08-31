پرداخت 620 میلیارد ریال برای طرح های توسعه کشاورزی خوزستان

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی استان تاکنون در حدود هشت هزار و 611 طرح با تسهیلاتی بالغ بر پنج هزار و 920 میلیارد ریال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه شهرستان اهواز با تصویب یک هزار و 585 طرح با 795 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات مصوب بیشترین طرحها و تسهیلات مصوب را تاکنون داشته افزود: شهرستانهای آبادان با 656 طرح و باغملک با 562 طرح بعد از اهواز دارای بیشترین طرحهای مصوب هستند.



چنگلوایی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 75 درصد طرحها به بانک معرفی شده اند، گفت: به این ترتیب شش هزار و 475 طرح با تسهیلاتی در حدود چهار هزار و 650 میلیارد ریال به بانکهای استان معرفی شده اند.



وی تعداد طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده با بانکها را تاکنون 717 طرح اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی و عقد قرارداد شده تا کنون 620 میلیارد ریال بوده است.



چنگلوایی 16 درصد کل پرداختیهای کشور را مربوط به استان خوزستان دانست و افزود: بیشترین تسهیلات پرداخت شده استان به طرحهای کشاورزی در شهرهای دزفول با 212 میلیارد ریال، شوش با 78 میلیارد ریال و اندیمشک با 58 میلیارد ریال بوده است.



وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشاورزی بهترین ظرفیت را برای تولید و اشتغال استان ایجاد می کند، گفت: محدودیتی از نظر نوع طرح نداریم و تمام افراد متقاضی را به شرط بیکار بودن می پذیریم.

