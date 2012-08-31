ارسال گسترده سلاح به سوریه عامل تشدید ناامنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی امروز جمعه در دیدار با دستیار وزیر امور خارجه چین با ابراز خرسندی از روند توسعه و گسترش همه جانبه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور گفت: دو کشور با همکاری یکدیگر می توانند از ظرفیت های وسیع موجود در ایران و چین برای گسترش و تحکیم روابط دوستانه خود بهره بردارند.

وی حل پاره ای مشکلات کوچک در این مسیر را بسیار مهم دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان با بیان این که ایران از نقش آفرینی موثر چین در عرصه های گوناگون بین المللی استقبال می کند، افزود: غربی ها با هدف تسلط بر منابع انرژی منطقه، مسئله هسته ای را بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن ایران قرار داده اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا هیچ گاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده اما از حقوق مسلم خود در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای نخواهد گذشت.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سوریه‌، ارسال گسترده سلاح به داخل این کشور را عامل تشدید ناامنی و درگیری ها دانست و افزود: مداخله نظامی و بنغازی سازی در این کشور تنها به پیچیده تر شدن و گسترش ناامنی در منطقه منجر خواهد شد.

بر اساس این گزارش جائوشو دستیار وزیر خارجه چین نیز در این دیدار ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ایران گفت: اطمینان داریم جنبش عدم تعهد در دوران ریاست ایران به پیشرفت های فراوانی در جهت تقویت همگرایی و ایفای نقش موثر در صحنه تعاملات جهانی نائل خواهد آمد.

وی تصریح کرد: چین در این زمینه آماده هر گونه همکاری با ایران است.

دستیار وزیر امور خارجه چین در ادامه با تاکید اراده کشورش برای توسعه همه جانبه همکاری های سیاسی - اقتصادی با ایران گفت: چین همواره اعلام کرده همکاری دوستانه ایران و چین بر پایه مناسبات تاریخی و پیوندهای عمیق فرهنگی - تمدنی دو ملت است و هیچ گاه نمی توان آن را متوقف کرد.

وی تصریح کرد: نگاه چین به همکاری با ایران نگاه راهبردی است.

جائوشو در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رویکرد غرب در موضوع هسته ای ایران گفت: چین همواره از گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات و سوء تفاهمات در این زمینه حمایت کرده و خواهد کرد.

وی افزود: کشورش مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران است و معتقد است این موضوع نه تنها مسئله هسته ای ایران را حل نخواهد کرد بلکه پیچیدگی آن را افزایش خواهد داد.

دستیار وزیر امور خارجه چین همچنین با اشاره به بحران سوریه با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات و معاهدات بین المللی و منشور ملل متحد افزود: چین با هرگونه مداخله نظامی در سوریه مخالف است و معتقد است گفتگو و مذاکره تنها راه دستیابی به آرامش و ثبات در این کشور است.