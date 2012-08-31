  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

رامنی برای رژِیم صهیونیستی سنگ تمام گذاشت

کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ازباراک اوباما به خاطر آنچه که وی آن را بی توجهی نسبت به امنیت رژیم اسرائیل نامیده است بشدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی "جورزالم پست" ، "میت رامنی" کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اعتراض به سیاست های " باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و با هدف جلب حمایت لابی صهیونیست گفت : اوباما متحدینی مثل اسرائیل را زیر چرخ های اتوبوس انداخته است.

این اظهارات "رامنی" در عین حال بیانگر اختلاف شدید آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی بر سر مسائل هسته ای ایران است .

رامنی که در یک همایش انتخاباتی رسما به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پذیرفته شد طی سخنانی  ضمن انتقاد از سیاست های اوباما در قبال رژیم صهیونیستی و ایران  ، با اعتراف ضمنی به ناتوانی دولتمردان آمریکایی در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران مدعی شد:  امروز آمریکا به علت ناتوانی اوباما در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران ناامن تر است.

