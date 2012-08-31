محمد بهزاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه افزایش سهم زغال سنگ در سبد انرژی کشور است، گفت: بر این اساس ساخت و توسعه نیروگاه‌های مختلف زغال سنگی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انژی با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت 5000 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های بخاری، تصریح کرد: بر این اساس ساخت نیروگاه زغال سنگی طبس با مشارکت چینی‌ها و مپنا آغاز شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در برخی از مناطق کشور ذخایر قابل توجه زغال سنگ وجود دارد، اظهار داشت: در استان یزد و منطقه طبس و برخی از استان‌های جنوبی ذخایر زغال سنگی وجود دارد که امکان استفاده از این ذخایر برای تولید برق فراهم است.

وی هدف از ساخت نیروگاه زغال سنگی طبس را افزایش 650 مگاواتی تولید برق کشور عنوان کرد و افزود: در مجموع هزینه سرمایه گذاری برای ساخت این نیروگاه حدود 700 میلیارد تومان برآورد می شود.



بهزاد پیشتر با اشاره به تامین بخشی از فاینانس این نیروگاه توسط یک شرکت چینی، بیان کرده بود: در مجموع پیش بینی می شود حدود 500 میلیون دلار از اعتبارات ارزی ساخت این نیروگاه توسط این شرکت آسیایی در قالب فاینانس تامین شود.



معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هم اکنون مراحل اداری تامین منابع فاینانس آن طرف چینی در حال انجام است، اعلام کرده بود: با وجود عدم گشایش این فاینانس خارجی هم اکنون عملیات ساخت و اجرای این نیروگاه آغاز شده است.



به گزارش مهر، نیروگاه زغال سنگی طبس یکی از بزرگترین واحدهای نیروگاهی در سطح منطقه خاورمیانه است که قرار است سوخت و انرژی مورد نیاز این نیروگاه از ذخایر غنی زغال سنگ طبس تامین شود.



بر اساس مطالعات انجام شده، برای یک مدت 30 تا 35 ساله ذخایر زغال سنگ استان یزد و به‌ویژه منطقه طبس از قابلیت تامین سوخت و انرژی این نیروگاه برخوردار است.



همزمان با ساخت این نیروگاه زغال سنگی، مسئولان وزارت نفت به طور رسمی از افزایش سهم زغال سنگ در سبد انرژی ایران استقبال کرده اند.



با این وجود، سال گذشته با هزینه سرمایه گذاری چندین هزار میلیارد ریالی عملیات گازرسانی به منطقه طبس انجام شده است، این در حالی است که تاکنون مطالعات اکتشاف ذخایر زغال سنگ منطقه در سه مرحله صورت گرفته که نتایج اولیه‌ تا عمق 150 متر منطقه مورد بررسی حاکی از وجود 120 میلیون تن زغال حرارتی در منطقه طبس است.

جواد اوجی معاون وزیر نفت هم پیشتر خواستار افزایش سهم زغال سنگ در سبد سوخت و انرژی کشور شد و گفته بود: در استان یزد برای 400 سال ذخایر زغال سنگ وجود دارد و از این رو توسعه نیروگاه های زغال سنگی در این استان اقتصادی به نظر می رسد.



وی با تاکید بر اینکه در توسعه سبد انرژی نباید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهیم، تاکید کرده بود: تاکنون سند جامع انرژی کشور به دولت ارسال شده است که با تصویب و ابلاغ آن نقشه راه تدوین سبد انرژی فراهم می شود.