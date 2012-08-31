برگزاری مقتدرانه اجلاس جنبش عدم تعهد بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه پنجشنبه در جشنواره شهید رجایی و اختتامیه نمایشگاه دولت مهر، با تاکید بر اینکه با برگزاری شانزدهمین دوره اجلاس غیر متعهدها در ایران ابهت پوشالی استکبار در هم شکست افزود: برگزاری اجلاس غیر متعهدها موفقیت دیپلماتیک مهمی برای ایران محسوب می شود و دستاوردهای این نشست در تعیین معادلات جهان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: حضور هشت هزار میهمان عالی رتبه سران کشورهای مختلف در اجلاس تهران تبلیغات مسموم دشمنان را نقش برآب کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با بیان اینکه برگزاری این اجلاس توطئه های دشمنان را ناکام کرد و تلاشهای آمریکا و اسرائیل را بی اثر ساخت گفت: برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، عزت نظام اسلامی را در اوج تحریم های استکبار به جهانیان نشان داد.



حجت الاسلام خاتمی برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد را در تهران را رویداد بزرگ سیاسی جهان دانست و افزود: برگزاری مطلوب و با حضور حداکثری سران 120 کشور جهان در اجلاس غیر متعهدها در تهران غرب را در موضع استیصال و ضعف در تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

وی با بیان اینکه غرب از عدم حضور دبیر کل سازمان ملل اطمینان کامل داشت ادامه داد: با وجود تبلیغات و تهدیدات بسیار وسیع علیه حضور بان کی مون در این اجلاس، وی در تهران حاضر شد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به به سخنان رهبر معظم انقلاب در اجلاس سران جنبش عدم تعهد مبنی بر اینکه "اگر دنیا می خواهد عاقلانه عمل کند باید با ایران دارای دانش هسته ای صلح آمیز کنار بیاید" افزود: تمامی این عزت و اقتدار نظام اسلامی مدیون همت بلند مردم ایران و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب است.