نتایج نیمه نهایی سیزدهمین دور مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 106 ربات جنگجو پایه ابتدایی در این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان این بخش از رقابت ها 72 تیم توانستند به مرحله نهایی صعود کنند.



در ادامه این دور از مسابقات؛ 95 تیم فوتبال رباتیک پایه ابتدایی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در مجموع 96 بازی انجام دادند که در نتیجه 64 تیم به مرحله بعدی راه یافتند.



35 تیم ربات جنگجو پایه راهنمایی در این دوره از مسابقات رباتیک 36 بازی انجام دادند که پس از پشت سر گذاشتن رقابتی فشرده 24 تیم در مرحله نهایی رقابت خواهند کرد.



ربات های فوتبالیست پایه راهنمایی در قالب 46 تیم به رقابت پرداختند و 48 مسابقه انجام دادند که از این تعداد 32 تیم به بخش رقابتی نهایی صعود کردند.



36 تیم ربات های رالی در قالب 33 مسابقه رقابتی فشرده با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 24 تیم به دور نهایی مسابقات رباتیک راه یافتند همچنین نه تیم ربات های حمل اورانیوم در این دور از مسابقات نه بازی فشرده انجام دادند که در این راستا هشت تیم به مرحله بعدی صعود کردند.



ادامه این دور از مسابقات 20 تیم ربات جنگجو پایه دبیرستان در قالب هشت تیم با یکدیگر رقابت کردند که دراین راستا 21 مسابقه برگزار شد و 16 تیم به به مرحله نهایی راه پیدا کردند.



سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشوری در قم که از 9 شهریورماه آغاز شده است با اعلام نتایج نهایی عصر امروز به کار خود پایان خواهد داد.