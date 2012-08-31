به گزارش خبرنگار مهر، عبد القادر بن صالح رئیس مجلس الجزایر امروز جمعه در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ، اظهار داشت: بحران صلح که اکنون خاورمیانه با آن مواجه است از مشکلات اساسی کشورها و جهان عربی است که توازن سیاسی منطقه ای، بین المللی و خاورمیانه را تهدید می کند.

وی افزود: باید جلوی فعالیت های غیر قانونی تندروها را برای قاچاق سلاح و توزیع مواد مخدر بگیریم، باید بدانیم که مسئله همزیستی مسالمت آمیز در اسلام بسیار مهم است و ایدئولوژی های تندرو تروریسم را ایجاد می کند.

وی تاکید کرد کرد که اسلام مخالف اندیشه های تروریستی است.

رئیس مجلس الجزایر ادامه داد: یکی از دلایل اصلی نبودن ثبات در خاورمیانه مسئله فلسطین و پیدا نشدن یک راه حل مناسب برای آن است، درگیری میان اسرائیل و فلسطین باید هر چه سریعتر به پایان برسد.

وی ادامه داد: پذیرش دولت فلسطین در سازمان ملل یکی از راهکارهای اساسی برای حل بحران است، عدم تعهد باید پشتیبانی ثابت خود را در ارتباط با مسئله ملت صحرا و حق قانونی آنها از سرنوشت خود انجام دهد.

بن صالح تاکید کرد: این تلاش‌ها باید منطبق بر قوانین بین المللی باشد که از سوی شورای امنیت نیز قطعنامه ای در این باره صادر شده است.

وی همچنین به مسئله ملت فلسطین نیز اشاره کرد و گفت: الجزایر همه تلاش های خود را برای حمایت از طرح کوفی عنان انجام داده و از تلاش های اخضر ابراهیمی نیز حمایت می کند و از او تقاضا می کند که تلاش های خود را برای دستیابی به راه حل بحران در سوریه افزایش دهد تا توافق ها میان طرفین در سوریه صورت گیرد.