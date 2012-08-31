به گزارش خبرنگار مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی امروز درحاشیه دومین روز از شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعه پراکنی رسانه های غربی در خصوص اجلاس گفت: رسانه های خارجی فقط بدنبال شایعه پراکنی هستند، از جمله شایعاتی که در این روزها در این رسانه ها اعلام شده است سفر سران عضو جنبش عدم تعهد به کیش بود در صورتی که این اخبار کاملا کذب است.

وی در ادامه درباره اهمیت برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد افزود: معتقدم این جنبش می تواند در زمینه مقابله با تروریسم تصمیمات مهمی را اتخاذ کند.

احمدی مقدم در ادامه درباره محدودیت های ایجاد شده در شهر تهران در زمان برگزاری اجلاس نیز گفت: محدودیت ها کم کم برداشته می شود و الان محدودیت ها کم شده است.

وی افزود: مردم تهران به دلیل تعطیلاتی که در نظر گرفته شده بود مسافرت هایی را داشتند و در خروجی تهران با ترافیک سنگینی روبرو بودیم اما در حال حاضر بخشی از مسافران در حال بازگشت هستند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: تهران روزهای آرام و خلوتی را طی می کند ضمن آنکه مردم همراهی خوبی را با ما داشتند .

احمدی مقدم با بیان اینکه اختتامیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد امشب برگزار می شود افزود: با توجه به اختتامیه این اجلاس آرام آرام شاهد بازگشت مردم خواهیم بود همچنین زمانی که اجلاس تمام شود محدودیت های ایجاد شده برداشته می شود.