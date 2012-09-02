روند کند ساخت ورزشگاه 3 هزار نفری شیروان ادامه دارد

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با وجود گذشت بیش از 2 سال از آغاز عملیات ساخت ورزشگاه 3 هزار نفری شیروان، این مجموعه تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه مطابق برنامه متمم قرار بود این ورزشگاه در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری برسد، تصریح کرد: علاوه بر اینکه ساخت این مجموعه ورزشی مطابق برنامه پیش نرفته است، در حال حاضر نیز روند ساخت آن کند و نامناسب است.

اکبرزاده با انتقاد از روند فعلی ساخت این ورزشگاه اظهار داشت: در صورتی که عملیات ساخت این مجموعه به همین منوال طی شود، ورزشگاه 3 هزار نفری شیروان به آثار باستانی بدل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه احداث این ورزشگاه از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان و از محل منابع مالی شرکت نفت است، افزود: لازم است مسئولین استانی برای تسریع در روند ساخت این مجموعه و دریافت اعتبارات لازم اقدامی جدی انجام دهند.

عملیات اجرایی مجموعه ورزشی 3 هزار نفری شیروان در سال 89 و همزمان با هفته دفاع مقدس، در فضایی به وسعت 80 هزار مترمربع آغاز شد و مطابق برنامه نیز قرار بود در ابتدای سال 91 به بهره برداری برسد.

برای احداث این مجموعه ورزشی اعتباری حدود 35 میلیارد ریال از محل منابع مالی شرکت نفت پیش بینی شده بود، اما به گفته مسئولین با توجه به تاخیرهای پیش آمده، تا اتمام ساخت این مجموعه حدودا 40 میلیارد ریال هزینه می‌شود.

بر اساس طرح کلی این مجموعه ورزشی می‌بایست از 80 هزار مترمربع فضای در دست احداث، 5 هزار مترمربع آن به سالن ورزش‌های توپی استاندارد و سالن بدنسازی و 3 هزار مترمربع نیز به فضای اداری، سرویس‌های بهداشتی و خوابگاه ورزشی اختصاص یابد.

در اوایل تابستان سال جاری نیز استاندار خراسان شمالی در جریان بازدید از این ورزشگاه در حال ساخت، از روند کند پیشرفت فیزیکی این مجموعه انتقاد کرده بود.

وی در آن هنگام پیشرفت 48 درصدی این پروژه را با توجه به مهلت کم پیمانکار جهت تحویل آن نا کافی دانست و گفت: با رایزنی‌های نماینده مردم شیروان و فرماندار شهرستان و همچنین با همکاری استانداری خراسان شمالی این پروژه باید از وضعیت فعلی خارج شود.

به گفته محمود احمدی بیغش بر اساس برنامه این پروژه قرار بوده با توجه به سرمای سال 90 با کمی تاخیر در خرداد ماه امسال تحویل شود و پس از آماده سازی نیز در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.

چندی قبل معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به روند نامناسب احداث مجموعه ورزشی 3 هزار نفری شیروان، بر انجام تعهدات از سوی پیمانکار پروژه و همچنین اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی به عنوان کارفرما تاکید کرده بود.

احمدرضا عفتی گفته بود که طی ماه‌های گذشته موضوع تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه طی صورتجلسه‌ای به امضای پیمانکار، اداره کل ورزش و جوانان و معاونت عمرانی استانداری رسیده بود، لیکن تاکنون به مفاد این صورتجلسه توجه جدی نشده است.

