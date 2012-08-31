سخنان مرسی درباره سوریه مبالغه آمیز بود/ مرسی بی برنامه عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن مصر با اشاره به سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره سوریه آورده است: کارشناسان و تحلیلگران سیاسی براین باورند که انتقاد محمد مرسی از نظام سوریه در افتتاحیه نشست جنبش عدم تعهد در روزن پنجشنبه بی دلیل و برای خوش خدمتی به اسرائیل و آمریکا بوده است.

"جمال فهمی" عضو اتحادیه روزنامه نگاران مصر به الوطن مصر گفت: سخنان مرسی بی برنامگی و نبود یک دیدگاه واضح نزد مصر در برخورد با موضوعات جهان عرب را نشان داد.

وی اظهار داشت: این سخنان نشانه فقدان برنامه مشخص و در واقع توهین به مصر محسوب می شود.

فهمی خاطرنشان کرد: همه گزینه های وی نشان می دهد که مرسی دنباله سیاستهای حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع به ویژه در زمینه رابطه با آمریکا و اسرائیل و رعایت هشدارهای آنهاست.

فهمی گفت: مرسی در انتقاد از نظام سوریه مبالغه کرده است و در واقع از سیاستهای رئیس جمهوری مخلوع پیروی کرده است.

وی افزود: مرسی طرحی برای روسای دنیا در این نشست مهم نداشت. احدی نمی تواند از نظام سوریه دفاع کند اما مصر نباید دنباله رو سیاستهای آمریکا و اسرائیل در منطقه باشد.

از سوی دیگر سید امین فعال سیاسی و صاحب مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک یافا در این باره گفت: انتقاد مرسی از نظام بشار اسد دخالت در امور دیگر کشورها بود که در آن نشست جایی نداشت.

امین بیان کرد: رئیس جمهوری مصر باید از همه انقلابهای کشورهای عربی از جمله تظاهرات مردمی در عربستان و بحرین نیز حمایت می کرد.

این فعال سیاسی مصری افزود: سخنرانی مرسی در واقع خوش خدمتی به آمریکا و اسرائیل بود.