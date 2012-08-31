۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

الوطن مصر:

سخنان مرسی درباره سوریه مبالغه آمیز بود/ مرسی بی برنامه عمل کرد

یک روزنامه مصری به نقل از تحلیلگران سیاسی این کشور سخنان محمد مرسی درباره سوریه را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن مصر با اشاره به سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره سوریه آورده است: کارشناسان و تحلیلگران سیاسی براین باورند که انتقاد محمد مرسی از نظام سوریه در افتتاحیه نشست جنبش عدم تعهد در روزن پنجشنبه بی دلیل و برای خوش خدمتی به اسرائیل و آمریکا بوده است.

"جمال فهمی" عضو اتحادیه روزنامه نگاران مصر به الوطن مصر گفت: سخنان مرسی بی برنامگی و نبود یک دیدگاه واضح نزد مصر در برخورد با موضوعات جهان عرب را نشان داد.

وی اظهار داشت: این سخنان نشانه فقدان برنامه مشخص و در واقع توهین به مصر محسوب می شود.

فهمی خاطرنشان کرد: همه گزینه های وی نشان می دهد که مرسی دنباله سیاستهای حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع به ویژه در زمینه رابطه با آمریکا و اسرائیل و رعایت هشدارهای آنهاست.

فهمی گفت: مرسی در انتقاد از نظام سوریه مبالغه کرده است و در واقع از سیاستهای رئیس جمهوری مخلوع پیروی کرده است.

وی افزود: مرسی طرحی برای روسای دنیا در این نشست مهم نداشت. احدی نمی تواند از نظام سوریه دفاع کند اما مصر نباید دنباله رو سیاستهای آمریکا و اسرائیل در منطقه باشد.

از سوی دیگر سید امین فعال سیاسی و صاحب مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک یافا در این باره گفت: انتقاد مرسی از نظام بشار اسد دخالت در امور دیگر کشورها بود که در آن نشست جایی نداشت.

امین بیان کرد: رئیس جمهوری مصر باید از همه انقلابهای کشورهای عربی از جمله تظاهرات مردمی در عربستان و بحرین نیز حمایت می کرد.

این فعال سیاسی مصری افزود: سخنرانی مرسی در واقع خوش خدمتی به آمریکا و اسرائیل بود.

