نونهالان گلستانی قهرمان بسکتبال منطقه سه کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نونهالان گلستانی در رقابت های بسکتبال منطقه سه کشور در سمنان عنوان قهرمانی را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت چهار تیم و به مدت سه روز در سالن انقلاب اسلامی سمنان برگزار شد و تیم های مازندران و سمنان نیز دوم و سوم شدند.

در آخرین بازی های این مسابقات، تیم گلستان در برابر سمنان به برتری نزدیک 54 بر 51 دست یافت و مازندران 39 بر 34 گیلان را شکست داد.

در پایان این بازیها از بین بازیکنان برتر تیم های مختلف تیم منتخب منطقه سه نونهالان منطقه سه کشور تشکیل می شود.

معرفی قهرمانان رقابت های والیبال و فوتسال بسیج کشور در سمنان

رقابت های والیبال قهرمانی بسیج کشور با برتری تیم تهران بزرگ در سمنان پایان یافت.

تیم تهران بزرگ در بازی پایانی رقابت های والیبال جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج جام وحدت با پیروزی دو بر یک در برابر آذربایجان غربی در سکوی اول ایستاد و آذربایجان غربی دوم شد.

در دیدار رده بندی این مسابقات، تیم چهارمحال و بختیاری دو بر یک تیم استان تهران را مغلوب کرد و عنوان سومی این بازیها را به خود اختصاص داد.

در پایان رقابت های والیبال بسیج کشور که با شرکت 22 تیم از استان های مختلف به مدت پنج روز در دو سالن انقلاب اسلامی و خلیچ فارس سمنان برگزار شد هشت تیم برتر گروه های شمال و جنوب کشور جواز حضور در بازی های لیگ والیبال بسیج را کسب کردند.

اصفهان نیز در رقابت های فوتسال بسیج کشور عنوان اول را کسب کرد.

رقابت های فوتسال جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج کشور جام وحدت با برتری تیم اصفهان در سمنان پایان یافت.

در بازی پایانی این رقابت ها، تیم اصفهان در برابر همدان به برتری 3 بر دو دست یافت و در سکوی اول ایستاد و همدان دوم شد.

در بازی رده بندی نیز کرمان با کسب پیروزی دو بر صفر مقابل مازندران عنوان سوم این بازیها را کسب کرد.

در پایان رقابت های فوتسال بسیج کشور تیمهای مازندران و همدان به گروه شمال لیگ بسیج کشور و تیمهای کرمان و اصفهان به گروه جنوب لیگ بسیج کشور راه یافتند.

این تیمها به تیم های خراسان رضوی، تهران بزرگ، گیلان و قزوین در گروه شمال و قم، فارس، لرستان و کرمانشاه در گروه جنوب پیوستند.

لیگ فوتسال بسیج کشور در دو گروه شش تیمی شمال و جنوب برگزار می شود.

در رقابتهای فوتسال بسیج کشور که به مدت پنج روز در سمنان ادامه داشت 21 تیم در قالب 55 بازی به رقابت پرداختند.

نکته قابل تامل این رقابت ها این است که سمنان میزبان در هر دو رشته نه تنها نتوانست بر سکوی رقابت ها قرار گیرد، حتی نتوانست در جمع چهار تیم برتر حضور یابد و جواز شرکت در رقابت های کشوری را از آن خود کند!

نماینده سمنان در اولین گام لیگ فوتبال ساحلی شکست خورد

نماینده استان سمنان در لیگ برتر فوتبال ساحلی، در اولین بازی خود در این لیگ شکست پرگلی را متحمل شد.

تیم فوتبال ساحلی "سمنان جوان" در اولین بازی خود مهمان شهرداری تبریز بود و با نتیجه شش بر یک بازی را واگذار کرد.

این تیم در دومین دیدار خود چهاردهم شهریور، میهمان ملوان بندرگز است.