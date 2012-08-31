نیازمند همکاری برای رفع منازعات بین کشورها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جی جو ماربینای معاون رئیس جمهور فیلیپین در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد طی سخنانی با بیان اینکه دولت فیلیپین نهایت حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد از ریاست اجلاس تهران و همچنین ریاست مصر در سه سال گذشته قدردانی کرد.

وی گفت: انتخاب شعار صلح پایدار در پرتو مدیریت مشترک جهانی نشان می دهد در جهانی زندگی می کنیم که همواره نیازمند صلح و عدالت هستیم و نیازمندیم تا با همدیگر همکاری کنیم تا بر شکاف ها و منازعاتی که در بین کشورها وجود دارد پیروز شویم.

معاون رئیس جمهور فیلیپین با بیان اینکه ما در فیلیپین بر اساس قوانین برای کاهش منازعات تلاش کردیم گفت: ما به حل و فصل منازعات و عدم استفاده از زور و تهدید تاکید می کنیم

وی به تلاش این کشور برای تنظیم سندی در حمایت از زندگی کارگران مهاجر این کشور در سراسر جهان اشاره کرد و افزود: ما دنبال سندی هستیم که شرایط را برای کارگران مهاجرمان بهتر کند و بدنبال انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در این زمینه با کشورها هستیم.