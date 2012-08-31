هفته دولت به زمانی برای رفع کاستی ها تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در مراسم افتتاح و کلنگ زنی 12 پروژه شهرستان اردکان، اخلاص و ایثار شهیدان رجایی و باهنر را موجب جاودانه شدن نام آنها در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: هفته دولت فرصتی نیکو برای تجلیل از خدمات خدمتگزارانی است که در اقصی نقاط کشور کمر همت به خدمت برای مردم بسته اند و زمانی مناسب برای نهاد دولت است تا با بررسی عملکرد یکساله خویش، ضعف ها و کاستی ها را شناسایی و برطرف کنند و نقاط قوت و توفیقات را تداوم بخشد .

وی افزود: حمایت های مقام معظم رهبری از دولت به واسطه مسئولیت های سنگینی است که در اداره امور کشور بر عهده دولت نهاده شده و مجلس و قوه قضائیه نیز در عین حفظ استقلال خویش باید کمک کار دولت در راستای ایفای وظایفش باشند .

تابش در مراسم کلنگ زنی چند پروژه عمرانی از جمله احداث دو پارک شهری و روستایی، ساماندهی و ایجاد فضای سبز در ورودی شهر اردکان و عقدا و احداث دو خیابان گفت: شورا نهاد برآمده از قانون اساسی است که با رای مستقیم مردم به نمایندگی از افکار عمومی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیران محلی را دارد که کارشان نباید تنها محدود به شهرداریها باشد بلکه باید با اصلاح قوانین، قدرت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری بر تمام عناصر و سازمانهای موثر در مدیریت شهری را به آنها اعطا کرد .

وی افزود: شهرداریها نیز همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل دهند و به عنوان سازمانی فرابخشی از استقلال نسبی در اداره امور محلی برخوردار بوده و امکان تامین منابع لازم برای اداره شهر را داشته باشند .

تابش یادآور شد: طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا شهرداریها به عنوان نهادهای مدنی، عمومی و محلی دائما وظایف بیشتری را عهده دار می شوند و مسئولیت اداره خدمات شهری و زیربنایی، برنامه ریزی شهری، رسیدگی به امور فرهنگی، ورزشی، رفاهی و خدمات اجتماعی، اقتصادی و انتظامی و نگهداری از آثار باستانی به آنها محول شده است اما متاسفانه در ایران با وجود سابقه مدنیت و شهرنشینی طولانی، وضعیت مدیریت شهری مغشوش و نامتعادل بوده و 80 درصد اموری که شهرداریها متولی انجام آن هستند از اهمیت بالایی برخوردار نیست و این نهاد عمدتا وظایف بر زمین مانده را انجام می دهد .

وی تاکید کرد: باید با توجه به جایگاه والای شورا در قانون اساسی و نقش مهم این نهاد و شهرداری که مردمی و غیردولتی هستند جایگاه قانونی آنها باید تقویت شود تا بتوانند با قدرت و قوت به ایفاء وظایف مهم خویش پرداخته و در خدمت شهروندان عزیز باشند .

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدفمند نیست

نماینده مردم اردکان همچنین در مراسم افتتاح چند طرح کشاورزی از جمله استخر ذخیره آب کچیب و افتتاح دو کارگاه فرآوری پسته این شهرستان اظهار داشت: در ایران به ویژه مناطق کویری، منابع آب و خاک از عوامل عمده محدود کننده تولید به شمار می رود، بنابراین باید پروژه های مرتبط با توسعه اراضی و افزایش راندمان آب در اولویت قرار گیرد .

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت آب، حداکثر استفاده و بالا بردن عملکرد در واحد سطح به ازای آب مصرفی یک هدف محسوب می شود و ارزیابی مزیت نسبی نه تنها در مرحله تولید بلکه در مراحل مختلف از جمله حمل و نقل و بازاریابی و فرآوری باید مورد توجه باشد .

نایب رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانه ها گفت: پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی باید هدفمند و کشاورزان فقیر و خرده مالک در کانون توجه باشند و کمکها و تسهیلات بلاعوض در جهت رونق سرمایه گذاری در این بخش و توسعه و تجهیز اراضی و شبکه های آبیاری و تامین ماشین آلات کشاورزی و نوسازی انها هدایت شود .

نماینده مردم اردکان اضافه کرد: متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدفمند نیست و ضعف مدیریت به خوبی مشهود است. علیرغم پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات در قالب بنگاههای زودبازده ،کمترین بهره را بخش کشاورزی برده و هنوز نیز کمترین میزان تسهیلات مصوب و قانونی به این بخش تعلق می گیرد .

تابش با بیان اینکه متاسفانه مسئله تحریم وسیله ای برای توجیه ناکارآمدی برخی مسئولان شده است اظهار داشت: گرانی های اخیر و افزایش قیمت بسیار بیشتر از نرخ تورم فرآورده های دامی از زمستان سال گذشته، حاصل مشکلات جدی ساختاری در امر تنظیم بازار، سوء مدیریت مسئولان مربوطه و سودجویی واردکنندگان خوراک دام بود و کمترین تاثیرپذیری از تحریم های اقتصادی و نوسان بازار ارز داشت .

لزوم رفع مشکلات پسته کاران اردکان

وی با توجه به رتبه دوم استان یزد در تولید پسته کشور و جایگاه ممتاز شهرستان اردکان در استان بر رفع مشکلات پسته کاران و افزایش تولید و تلاش برای درآمد افزونتر باغداران پسته تاکید کرد.

تابش عنوان کرد: پسته ایران ذاتا از کیفیت بالایی برخوردار است و در سالهای اخیر در رقابت شدید با سایر کشورها از جمله امریکا قرار دارد که ضروری است برای حفظ رتبه جهانی پسته ایران از نظر کمیت و کیفیت، نظارت حداکثری روی سطح کشت این محصول، کیفیت تولیدی، فرآوری صحیح به همراه بازاریابی اصولی انجام پذیرد تا برخی حوادث طبیعی همچون خشکسالی نتواند به این محصول مهم صادراتی ایران که در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار جمع کثیری از کشاورزان نقش برجسته ای دارد خدشه ای وارد شود .

نماینده مردم اردکان با بیان اینکه به طور کلی در برنامه ریزی کشاورزی تنها نمی توان به مقوله تولید توجه داشت بلکه باید کل زنجیره اقتصادی محصولات از تولید تا توزیع مدنظر قرار گیرد اظهار داشت: بسترسازی برای مشارکت همه کشاورزان و ذینفعان، تقویت تشکل های تخصصی و مردمی بخش خصوصی و اتحادیه های کشاورزی و عدم واهمه و نگاه امنیتی به انها می تواند بسیاری از تنگناهای موجود را برطرف ساخته و با میدان دادن به فعالان بخش خصوصی، از توان و تخصص و تجربه آنها برای برون رفت از مشکلات و اجرای بسیاری از برنامه ها استفاده کرد .

شهرستان اردکان ظرفیت لازم جهت اعتلای طب سنتی را دارد

نماینده مردم اردکان همچنین در مراسم افتتاحیه دومین سلامتکده (داروخانه) تخصصی طب سنتی کشور واقع در شهرستان اردکان، با بزرگداشت حکیم محمدبن زکریای رازی و روز داروساز ، طب سنتی را مجموعه ای ارزشمند و غنی از علم و آداب وفرهنگ ایرانی و اسلامی برشمرد و شیوه های درمانی آن را موثر و رو به توسعه دانست و تاکید کرد: ضمن بها دادن به طب سنتی و گسترش روزافزون آن، تامین داروهای سنتی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد .

تابش، وجود حدود 250 گونه گیاهی دارویی بومی، وجود دانشکده منابع طبیعی،سرمایه گذاری برای احداث برخی واحدهای مرتبط و وجود فضاهای آموزشی مناسب را از جمله پتانسیل های شهرستان اردکان در احداث دانشکده طب سنتی و سلامتکده آن عنوان کرد.

وی با اشاره به ملاقات اوایل دیماه سال 89 خود با وزیر بهداشت و دستور موافق وزیر وی برای راه اندازی این مرکز، از دکتر وحید دستجردی قدردانی کرد و آمادگی خود را برای کمک نسبت به اعتلای طب سنتی که توسعه آن مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، اعلام داشت .

وی ابراز امیدواری کرد: با آماده شدن تمهیدات لازم، دانشجویان دانشکده طب سنتی اردکان که هم اکنون در تهران مشغول به تحصیل هستند از مهرماه در این دانشکده مشغول به فعالیت شوند .

هوشمندسازی مدارس از نیازمندیهای نظام آموزشی در جامعه دانش بنیان است

نماینده مردم اردکان در مراسم افتتاح پروژه هوشمندسازی مدارس این شهرستان،آموزش را رکنی اساسی در توسعه برشمرد و با توجه به پیچیدگی ها و گسترش جوامع بشری، آموزش الکترونیکی را از مؤثرترین روشها در توسعه آموزشهای فردی و اجتماعی دانست .

تابش با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشور به عنوان یکی از نیازمندیهای جامعه دانش بنیان باید متناسب با پیشرفت روزافزون جوامع عمومیت بیشتری یابد، اجرای طرح هوشمندسازی مدارس را از منظر ایجاد محیطی مناسب برای ارزیابی های مستمر و مشارکت و تعامل بهتر دانش اموز و معلم و در نهایت مجموعه مدیریتی مدارس موثر عنوان کرد.

افتتاح پروژه های گازرسانی به روستاهای اردکان

نماینده مردم اردکان در مراسم افتتاح گازرسانی به روستای سرو علیا، با بیان اینکه در جای جای کشور به خصوص روستاها استعدادهای خاصی نهفته است گفت: توجه به مکتب انسان ساز اسلام و نگاه به آرمانهای انقلاب اسلامی باعث می شود تا مسئولان بهره مندی همه مردم در اقصی نقاط کشور بویژه در روستاها از امکانات را وظیفه خود بدانند و در تحقق آن بکوشند و قطعا همین مردم نیز هستند که پشتوانه نظام خواهند بود .

وی همچنین خواستار مصوبه دولت برایگازرسانی به بخش محروم خرانق شد.

این پروژه به طول 18 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان به بهره برداری رسید .

پروژه های یاد شده با حضور نماینده مردم اردکان، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،معاون عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت گاز استان، امام جمعه،فرماندار، شهرداران اردکان و عقدا، اعضای شورای اسلامی اردکان و بخش عقدا و بخشدار عقدا و روسای ادارت مربوطه برگزار شد .

این پروژه ها شامل فاز اول پارک حاشیه ای بلوار ولیعصر(عج) با هزینه 250 میلیون تومان، احداث خیابان احمدی روشن با اعتبار 150 میلیون تومان، راه اندازی سلامتکده (داروخانه) طب سنتی اردکان با اعتبار 200 میلیون تومان، هوشمندسازی مدارس شامل سه مدرسه شاهد، نمونه دولتی و تیزهوشان و 27 کلاس شهری و روستایی با اعتبار 120 میلیون تومان از طرف خیرین، استخر ذخیره آب قنات کچیب با ظرفیت یک هزار متر مکعب با اعتبار 35 میلیون تومان و دو کارگاه پسته پاک کنی با اعتبار 400 میلیون تومان، احداث ساختمان دهیاری و جاده سلامت روستای ترک آباد با اعتبار 24 میلیون تومان، آغاز عملیات اجرایی احداث پارک و ساماندهی ورودی شهر اردکان با اعتبار یک میلیارد تومان، افتتاح پارک سرو سفلی با اعتبار 20 میلیون تومان و کلنگ زنی سالن ورزشی چند منظوره این روستا، کلنگ زنی ساماندهی ورودی شهر عقدا و ساختمان شهرداری با اعتبار بالغ بر250 میلیون تومان، اجرای طرح هادی روستای خلیل آباد با اعتبار 50 میلیون تومان، گازرسانی به روستای سرو علیا با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان و بهسازی هتل و رستوران سنتی خالو میرزا عقدا با اعتبار 120 میلیون تومان است.