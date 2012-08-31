مفتون امینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه خانواده شهریار به ساخت سریال تلویزیونی درباره او اعتراض داشتند و معتقد بودند هماهنگی لازم با آنها در این باره صورت نگرفته، من تصمیم گرفتم درباره متن کتاب «شهریارنامه» با خانواده این شاعر مذاکره کنم که آقای سیدهادی بهجت (فرزند ارشد شهریار) هم نظر مثبت خود را درباره محتوای کتاب اعلام کرد.

وی سپس با بیان اینکه دو موسسه انتشاراتی نگاه و زرین در حال تدوین و انتشار همه آثار شهریار هستند، افزود: امتیاز کتاب «شهریارنامه» در اختیار نشر افراز است اما با توجه به هم‌پوشانیهای این کتاب با برخی دیگر از آثار مربوط به شهریار که این دو ناشر قصد چاپ آنها را دارند، انتشار کتاب من کمی به تاخیر افتاده است.

این شاعر اضافه کرد: کتاب «شهریارنامه» خیلی وقت پیش مجوز گرفته بود و ما امیدوار بودیم تا 27 شهریور (روز بزرگداشت شهریار) چاپ شود ولی این مجال از دست رفت و امیدوارم تا اواسط پاییز چاپ و توزیع شود.

به گفته امینی، کتاب حدوداً 400 صفحه‌ای «شهریارنامه» شامل خاطرات زیادی از شهریار و ناگفته‌هایی از زندگی او از جمله درباره هنر سرایش شعر است. این کتاب همچنین حاوی خاطراتی از شهریار و از جمله درباره عشق‌های اوست. کتاب «شهریارنامه» شامل غزل‌هایی از شهریار نیز هست.

مفتون امینی نخستین بار در 14 سالگی (حوالی سال 1332) محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) را در تبریز ملاقات کرده و از همان روزها با او ارتباط برقرار کرده و این رابطه تا سال 50 ادامه یافته است. به گفته مفتون امینی، شهریار آن زمان حدود 2 سال به صورت مداوم نزد یکی از دوستانش در اداره راه تبریز می‌رفته و در تمام این مدت هم امینی همواره پیش او می‌رفته و از سال 35 به بعد (تا سال 1350) در خانه شهریار با او ملاقات می‌کرده و گاه ساعت‌ها با یکدیگر درباره مسائل مختلف حرف می‌زده‌اند.