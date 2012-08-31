راه غلبه بر بحران دشوار است /هشدار درباره ابعاد بحران اجتماعی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ"، "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در کنفرانس گفتگوهای اقتصادی آلپباخ درباره ابعاد وسیع اجتماعی بحران در اروپا هشدار داده و تاکید کرد که نرخ بالای بیکاری در برخی کشورهای عضو منطقه یورو خطرناک است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که ابعاد گسترده بحران اجتماعی در اتحادیه اروپا می تواند به یک شکاف و جدایی عمیق بین سیاستمداران و انتخاب کنندگان و به صورت غیر مستقیم بین اتحادیه اروپا و شهروندان منجر شود.

"ورنر وایمن" صدر اعظم اتریش نیز درباره عواقب سیاسی و اجتماعی پایان ارز مشترک اروپایی هشدار داد.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر اینکه بحران فعلی با بحرانهای سابق در اتحادیه اروپا تفاوت دارد اظهار داشت که شرایط فعلی در اتحادیه اروپا مانند یک تور کوهنوردی است که در آن یک حرکت رو به پایین و یا توقف در میانه راه مطرح نیست. ما نمی توانیم در جایی که بودیم باقی بمانیم و یا به قبل برگردیم.

وی همچنین تصریح کرد که دولتهای اروپایی همه کار انجام داده اند تا بر چالش ها غلبه کنند . اما (غلبه بر بحران) همچنان برای اروپا دشواراست. ادامه هماهنگی یک مسئله ایدئولوژیک نیست بلکه از ضرورتهای سیستماتیک است.

صدراعظم اتریش نیز درباره عواقب یک فروپاشی ممکن منطقه یورو هشدار داده و اظهار داشت که در این صورت اتریش یازده درصد از مجموع تولید ناخالص ملی خود به ارزش سی و دو میلیارد یورو را در همان سال نخست از دست می دهد.

وی با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم عواقب سیاسی و اجتماعی چنین سناریویی را پیش بینی کنیم همچنین تصریح کرد که حدود پنج سال طول خواهد کشید تا اتریش از عواقب چنین سناریویی رهایی یابد،نرخ بیکاری به 3.3 درصد افزایش خواهد یافت و 140هزار نفر بیکار خواهند شد.

