  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

اخبار سوریه/

طرح نوری المالکی برای حل بحران سوریه/ دستگیری افراد مسلح در حمص

طرح نوری المالکی برای حل بحران سوریه/ دستگیری افراد مسلح در حمص

طرح نخست وزیر عراق درباره سوریه و درگیری ارتش این کشور با گروههای مسلح در حمص از آخرین اخبار سوریه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "علی الموسوی" مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق گفت: "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در طی نشست سران عدم تعهد در تهران طرحی را برای حل بحران سوریه ارائه می دهد.

وی افزود: طرح نخست وزیر شامل تشکیل دولت انتقالی با حضور همه گروههای ملت سوریه و توافق آنها درباره شخصی که رئیس شود است.

الموسوی بیان کرد: این طرح همچنین شامل انتخاب شخصیتی سوری مقبول همه طرفها برای گفتگو با مخالفان با هدف رسیدن به راهکار  حل بحران است.

از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد: ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح در جوره الشیاح در استان حمص تعدادی از اعضای گروههای مسلح را دستگیر کرده است.

کد مطلب 1685287

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