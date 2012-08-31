طرح نوری المالکی برای حل بحران سوریه/ دستگیری افراد مسلح در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "علی الموسوی" مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق گفت: "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در طی نشست سران عدم تعهد در تهران طرحی را برای حل بحران سوریه ارائه می دهد.

وی افزود: طرح نخست وزیر شامل تشکیل دولت انتقالی با حضور همه گروههای ملت سوریه و توافق آنها درباره شخصی که رئیس شود است.

الموسوی بیان کرد: این طرح همچنین شامل انتخاب شخصیتی سوری مقبول همه طرفها برای گفتگو با مخالفان با هدف رسیدن به راهکار حل بحران است.

از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد: ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح در جوره الشیاح در استان حمص تعدادی از اعضای گروههای مسلح را دستگیر کرده است.