  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

نماینده سابق پارلمان لبنان:

امام موسی صدر زنده است

امام موسی صدر زنده است

در حالی که سی وچهارمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر قرار است امروز تحت تدابیر امنیتی شدیدی برگزار شود یک نماینده سابق پارلمان لبنان از زنده بوده امام موسی صدر و همراهانش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "حسن یعقوب" نماینده سابق پارلمان لبنان فاش ساخت که اطلاعات مهمی دراختیار دارد که نشام می دهد امام موسی صدر و همراهانش هنوز زنده و در لیبی هستند.

وی ضمن ابراز شگفتی ازاظهار نظر که درباره سرنوشت امام موسی صدر پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی مطرح شده است از جدیت لیبی در این باره تمجید کرد.

نماینده سابق پارلمان لبنان با اشاره به اینکه در جلسه عصر امروز به مناسبت سالروز ناپدید شدن امام موسی حاضر نخواهد شد خواستار تسریع در سرنوشت امام موسی و همراهانش شد.

وی هشدار داد که در صورتی که اقدام فوری در این زمینه به عمل نیاید دست به افشاگری و سهل انگاری برخی لبنانی ها در این زمینه خواهد زد.

از سوی دیگر روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: مراسم سالگردناپدید شدن امام موسی صدر در النبطیه همراه با تدابیر امنیتی شدیدی خواهد بود.

این منبع لبنانی علت این تدابیر را شرایط ویژه کنونی لبنان و نا امنی گسترده در آن دانست و از حضور واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مراسم خبر داد.

شایان ذکر است امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور۱۳۵۷ ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این شخصیت برجسته شیعیان و یکی از بنیانگذاران مقاومت علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

کد مطلب 1685306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها