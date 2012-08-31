امام موسی صدر زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، "حسن یعقوب" نماینده سابق پارلمان لبنان فاش ساخت که اطلاعات مهمی دراختیار دارد که نشام می دهد امام موسی صدر و همراهانش هنوز زنده و در لیبی هستند.

وی ضمن ابراز شگفتی ازاظهار نظر که درباره سرنوشت امام موسی صدر پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی مطرح شده است از جدیت لیبی در این باره تمجید کرد.

نماینده سابق پارلمان لبنان با اشاره به اینکه در جلسه عصر امروز به مناسبت سالروز ناپدید شدن امام موسی حاضر نخواهد شد خواستار تسریع در سرنوشت امام موسی و همراهانش شد.

وی هشدار داد که در صورتی که اقدام فوری در این زمینه به عمل نیاید دست به افشاگری و سهل انگاری برخی لبنانی ها در این زمینه خواهد زد.

از سوی دیگر روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: مراسم سالگردناپدید شدن امام موسی صدر در النبطیه همراه با تدابیر امنیتی شدیدی خواهد بود.

این منبع لبنانی علت این تدابیر را شرایط ویژه کنونی لبنان و نا امنی گسترده در آن دانست و از حضور واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مراسم خبر داد.

شایان ذکر است امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور۱۳۵۷ ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این شخصیت برجسته شیعیان و یکی از بنیانگذاران مقاومت علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.