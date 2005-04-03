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۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۸:۰۸

مقامات وزارت خارجه آمريكا:

تل آويو بايد دست از فعاليت هاي اتمي بردارد// اسرائيل و هند و پاكستان بايد به عنوان كشورهاي غير هسته اي به NPT بپيوندند

وزارت خارجه آمريكا از اسرائيل خواست تا از برنامه هاي هسته اي صرفنظر كند و پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را در خصوص فعاليتهاي هسته اي بپذيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره در دوبي، مقامات دولت بوش همچنين ازهند، پاكستان و اسرائيل خواستند تا مانند اوكراين و آفريقاي جنوبي كه در دهه گذشته (دهه 1990)دست از فعاليت هاي تسليحاتي هسته اي برداشتند ، عمل كرده و از آنها پيروي كنند.

اين مقامات كه "جكي ولكات سندرز"Jackie Wolcott Sanders، فرستاده بوش به كنفرانس خلع سلاح و نماينده ويژه رئيس جمهور در امور منع تكثير سلاحهاي هسته اي و "مارك فيتز پاتريك"Mark Fitzpatrick، قائم مقام معاون سخنگوي زير امور خارجه مي باشند به توانائي تسليحات هسته اي اسرائيل به عنوان مساله اي ناهمگون و ناهماهنگ با گزينه هسته اي اشاره كرده اند كه بايد محدود شده و كنارگذاشته شود.

سندرز روز جمعه همچنين اعلام كرده بود:" كنفرانس بازنگري در NPT كه قرار است ماه مي آينده در نيويورك برگزار شود بايد با هدف تقويت پيروي جهاني از NPT و ضرورت پيوستن هند، پاكستان و اسرائيل به عنوان كشورهاي غير هسته اي ، به آن برگزار شود .

لازم به ذكر است كه رژيم صهيونيستي،هند و پاكستان تنها سه كشوري هستند كه پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي موسوم به NPT را امضاء نكرده اند.

کد مطلب 168531

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