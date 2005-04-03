تل آويو بايد دست از فعاليت هاي اتمي بردارد// اسرائيل و هند و پاكستان بايد به عنوان كشورهاي غير هسته اي به NPT بپيوندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره در دوبي، مقامات دولت بوش همچنين ازهند، پاكستان و اسرائيل خواستند تا مانند اوكراين و آفريقاي جنوبي كه در دهه گذشته (دهه 1990)دست از فعاليت هاي تسليحاتي هسته اي برداشتند ، عمل كرده و از آنها پيروي كنند.

اين مقامات كه "جكي ولكات سندرز"Jackie Wolcott Sanders، فرستاده بوش به كنفرانس خلع سلاح و نماينده ويژه رئيس جمهور در امور منع تكثير سلاحهاي هسته اي و "مارك فيتز پاتريك"Mark Fitzpatrick، قائم مقام معاون سخنگوي زير امور خارجه مي باشند به توانائي تسليحات هسته اي اسرائيل به عنوان مساله اي ناهمگون و ناهماهنگ با گزينه هسته اي اشاره كرده اند كه بايد محدود شده و كنارگذاشته شود.

سندرز روز جمعه همچنين اعلام كرده بود:" كنفرانس بازنگري در NPT كه قرار است ماه مي آينده در نيويورك برگزار شود بايد با هدف تقويت پيروي جهاني از NPT و ضرورت پيوستن هند، پاكستان و اسرائيل به عنوان كشورهاي غير هسته اي ، به آن برگزار شود .

لازم به ذكر است كه رژيم صهيونيستي،هند و پاكستان تنها سه كشوري هستند كه پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي موسوم به NPT را امضاء نكرده اند.