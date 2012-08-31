ادامه خشونت در سوریه امنیت منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یرژان قاضی خائوف وزیر امور خارجه قزاقستان در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد طی سخنانی از زحمات مصر در اداره جنبش نم در سه سال گذشته تشکر کرد و ریاست جدید این جنبش را به محمود احمدی نژاد تبریک گفت.

یرژان قاضی خائوف گفت: قزاقستان قویا از جهان عاری از سلاح های کشتار جمعی حمایت می کند کشورها می توانند از پشت کردن به سلاح های هسته ای نفع زیادی ببرند . کشورهایی که داوطلبانه این کار را انجام دهند علاوه بر کمک خود به سایر کشورها نیز کمک خواهند کرد.

وزیر امور خارجه قزاقستان خاطر نشان کرد: ما به دنبال تدوین سند جهانی در خصوص خلع سلاح هسته ای هستیم و به عنوان رئیس OIC سعی کردیم با چالش های جهانی مقابله کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد نیز حمایت می کنیم .

یرژان قاضی خائوف در خصوص مسئله سوریه نیز خاطر نشان کرد: سیکل خشونت در سوریه بالا گرفته و این موضوع امنیت منطقه را تهدید می کند بحران سوریه باید از طریق دیپلماتیک حل شود و خشونت در این کشور متوقف شود همچنین این مسئله باید بدون دخالت دیگران باشد. مردم سوریه باید سرنوشت خود را تعیین کنند.

وزیر خارجه قزاقستان با بیان اینکه همه کشورهای جهان تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته اند، گفت: پیشنهاد ما این است ما یک کنفرانس جهانی تحت نظر سازمان ملل برای مقابله با بحران مالی در سال 2013 برگزار شود.

وی ادامه داد: قزاقستان استراتژی انرژی جهانی با نام "پل سبز" را تدوین کرده است که هدف از آن همکاری بین کشورها برای توجه به مسئله محیط زیست است. باید توجه جامعه جهانی را به مسئله انرژی های تجدید پذیر جلب کنیم ما همچنین در این زمینه نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر را ایجاد کنیم و امیدواریم این ابتکار قزاقستان مورد حمایت کشورهای عضو نم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قزاقستان از گفتگوی ادیان و فرهنگ ها حمایت می کند گفت: ما خواهان آزادی کامل ادیان هستیم.

یرژان قاضی خائوف در خاتمه گفت: ما معتقدیم با ایجاد ارتباط نزدیک می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: اجلاس تهران بتواند به تفاهم مشترکی در خصوص اهداف عالیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دست یابد.