اجلاس شانزدهم صدای به حق جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان گفت: شناخت، سیاست و مدیریت نفس زیربنای سیاست گذاری و مدیریت صحیح در جامعه است.

وی با اشاره به تاکید امام علی(ع) بر سیاست و مدیریت نفس، اظهار داشت: کسی که بر رفتار و اعمال خود مدیریت و سیاست نکند، در واقع سرمایه وجودی خویش را ضایع کرده است.

حجت الاسلام کوثری در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از زحمات مدیران و مسئولین اجرایی کشور، تصریح کرد: روزهای خدمت رسانی و مسئولیت به سرعت سپری می شود، اما اعمال انسان ها در آنها جاودانه خواهند شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: این شهیدان در فرصت کوتاه خدمت رسانی به مردم، درسی ماندگار در دفتر نظام ثبت کرده و الگوی مدیریت ایرانی اسلامی را از خود به یادگار گذاشتند.

خطیب نماز جمعه شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در ایران عنوان کرد: علی رغم یاوه گویی های آمریکا، اسراییل و همدستان استکبار؛ برگزاری اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد صدای به حق نظام جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رساند.

وی ضمن تبریک به رئیس جمهور کشور برای پذیرش ریاست بر جنبش عدم تعهد، تصریح کرد: لازم است فرصت بدست آمده را غنیمت شماریم و با همکاری سایر اعضای جنبش غیرمتعهدها، ساختار ظالمانه و نامناسب سازمان ملل و شورای امنیت را تغییر دهیم.

حجت الاسلام کوثری همچنین با یادآوری تمجید سران و نماینده های کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد از بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس شانزدهم، افزود: سخنان مقام معظم رهبری بارقه های امید را در دل ملت های دنیا ایجاد کرده و آنان را بر عزم استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم استوار کرده است.

وی اظهارات سران کشورهای عدم تعهد در مورد ضعف و ناتوانی آمریکا، نامشروع بودن دولت صهیونیستی، دفاع از ملت مظلوم فلسطین و بیان کارنامه سراسر ننگ و نفرت دولت آمریکا را مایه بیداری و هوشیاری ملت های جهان دانست و اظهار داشت: ملت های دنیا به زودی عکس العمل خود را در مقابل کارنامه ننگین مستکبران جهانی آغاز خواهند کرد.