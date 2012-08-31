بیانات رهبری منشور تاریخی عدم تعهد است/ افزایش 10میلیون نفری مشمولان سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرتاج الدینی در سخنرانی پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به هفته دولت گزارشی از عملکرد دولت در عرصه اقتصادی داد و گفت: دولت دهم در شرایطی کار خود را انجام داد که نظام جهانی با بحران شدید اقتصادی در 5 سال گذشته روبرو بود و بحران هایی اقتصادهای بزرگ دنیا را فراگرفته بود.

وی افزود: در کشورهای اروپایی رشد اقتصادی منفی بود و حتی در بعضی از این کشورها نرخ بیکاری دو رقمی شده که این نشاندهنده بی ثباتی و متزلزل بودن شرایط اقتصادی جهان بود.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، با اشاره به جنگ دشمن در عرصه اقتصادی، گفت: در کنار این بحران های اقتصادی جهانی دشمن نیز در عرصه اقتصادی به جنگ جمهوری اسلامی ایران آمده بود و در چنین شرایطی دولت کار می کرد.

میرتاج الدینی با اشاره به رویکرد دشمن در جنگ اقتصادی گفت: یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی دشمن عملیات روانی در رسانه ها بود که سعی داشتند نظام اقتصادی ایران را یک نظام متزلزل و بی ثبات نشان دهند.

وی افزود: دومین ابزار جنگ اقتصادی دشمن تضعیف روحیه مردم بود که برخی از نیروهای داخلی نیز ناخواسته در این ترفند دشمن بازی می کردند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به آنچه که تشکیک دشمنان در آمارهای رسمی دولت خواند، گفت: یکی دیگر از راهکارهای دشمن در عرصه جنگ اقتصادی زیر سئوال بردن آمارهای رسمی کشور بود که سعی داشت با سست نشان دادن آمارهای رسمی کشور راه را برای دروغ های رسانه ای خود باز کند.

میرتاج الدینی با اشاره بیان اینکه رهبر بیدار دل و هوشیار از سالها قبل این ترفند و توطئه ها را شناخته بودند، گفت:از سال 86 به این طرف شعارهای راهبردی سال از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصادی انتخاب می شد و این نشاندهنده این بود که رهبری به خوبی ترفندهای دشمنان را شناسایی و آن را به مردم و مسئولان هشدار دادند.

وی حمایت از مسئولان در عرصه جهاد اقتصادی را از دیگر برنامه های رهبری برای مقابله با توطئه اقتصادی دشمنان نام برد و گفت: حرکت اصلی و راهبردی رهبر انقلاب حمایت از مسئولان اجرایی است تا بتوانند مسئولیت خود را بر جهاد اقتصادی به خوبی ایفا کنند.

میرتاج الدینی افزود: رهبری مخصوصا نسبت به تشکیک در آمارهای رسمی دولت هشدار دادند و فرمودند" در مورد این آمارها تشکیک ایجاد نکنید."

وی اقتصاد مردمی و حمایت از بخش خصوصی و ابلاغ سیاست های اصل 44 را از دیگر راهبردهای رهبر انقلاب در عرصه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دانست.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اقتصاد مقاومتی که مورد توصیه مقام معظم رهبری در ماه های اخیر است، گفت: یکی از کانون ها و محورهای اصلی اقتصاد دولتی توجه به تولیدات داخلی و ملی است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در عملیاتی کردن راهبردهای مقام معظم رهبری برای مقابله با جنگ اقتصادی، دشمن گفت: دولت در عرصه های گوناگون برای مقابله با جنگ اقتصادی برنامه ریزی داشته است که یکی از آنها تدوین طرح تحول اقتصادی بود که در 7 مرحله صورت می گیرد و اولین گام آن هدفمند سازی یارانه ها بود.

میرتاج الدینی اقتصاد عدالت محور را دومین برنامه دولت در عرصه اقتصاد دانست و گفت: دهه جاری، دهه پیشرفت و عدالت است یعنی باید پیشرفت کشور همراه با عدالت باشد و دولت در راستای این سیاست رهبری نیز حرکت کرد.

وی افزود: اگر عدالت در بخشی تحقق پیدا کرده باشد نشاندهنده آن است که آن برنامه موفق بوده است، اما اگر برنامه ای پیشرفت هم داشته باشد اما عدالت در آن رعایت نشده باشد این برنامه مورد توجه رهبری نیست.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، با بیان اینکه کارهای عدالت محور دولت از کسی پوشیده نیست، گفت: توسعه روستاها و مناطق محروم از جمله اقدامات عدالت محور دولت در 8 سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به فعالیت های عمرانی کشور در سالهای اخیر، گفت: در سال 84، میزان اعتبارات عمرانی 11 میلیارد تومان بوده است اما در سال 90 به 28 میلیارد تومان رسیده است و این نشاندهنده این است که اقدامات در این عرصه دو برابر شده است.

میر تاج الدینی همچنین با اشاره به سهام عدالت گفت: تا کنون 35 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده اند که دولت اجازه فروش را به آنان نداده است ولی بعد از چند سال آینده وقتی که بخواهند سهامشان را دریافت کنند متوجه می شوند سرمایه آنان 5 تا 10 برابر شده است.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، افزود: همچنین برای دریافت سهام عدالت 10 میلیون نفر دیگر نیز برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به مسکن مهر، تصریح کرد: زمانی که این پروژه شروع شد عده ای در موفقیت آن تردید داشتند؛ اما امروز به قدری توسعه یافته است که فرصت افتتاح این مسکن ها وجود ندارد.

میرتاج الدینی با اشاره به تلاش های دولت برای ایجاد اشتغال گفت: گرچه در عرصه اشتغال نرخ بیکاری ما دو رقمی است اما در این سالها تلاش زیادی برای اشتغال زایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در 7 سال گذشته 7 میلیون فرصت شغلی و به طور میانگین در سال یک میلیون اشتغال زایی داشته ایم. در حالیکه در برنامه 700 هزار فرصت شغلی پیش بینی شده بود و دولت 1درصد بهبود در آمارها ایجاد کرد اما این مطلوب نیست و باید اقدامات در این زمینه بیشتر باشد.

وی همچنین در مورد فعالیت‌های دولت در خصوص زیر ساخت‌ها گفت: دولت در این سالها تلاش کرده که عملیات عمرانی زیادی صورت گیرد و بیش از صدها سد در سالهای اخیر به بهره برداری رسیده است.

میرتاج الدینی گفت: همچنین تولید برق در نیروگاه ها به 67 هزار مگاوات رسیده است و چند نیروگاه دیگر نیز در آستانه افتتاح هستند.

وی با بیان اینکه نفت، گاز و پتروشیمی یکی از عرصه هایی است که به صورت ویژه در آن کار می شود گفت: به زودی در عسلویه 3 تا 4 فاز جدید افتتاح می شود و تولید روزانه 700 میلیون متر مکعب نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه میزان تولیداتمان در معادن دو برابر شده است، گفت: در کشاورزی نیز در سال 83 حدود 87 میلیون تن محصولات کشاورزی داشتیم که اکنون به 110 میلیون تن رسیده است.

میرتاج الدینی در مورد میزان صادرات غیر نفتی گفت: صادرات غیر نفتی ما در سال 84، 10 میلیارد دلار بوده که در سال 90 به 43 میلیارد دلار رسیده است.

وی تاکید کرد: در خصوص فعالیت های دولت نیز در حوزه سلامت، خانه بهداشت از 17 هزار به 20 هزار عدد رسیده است.

وی با بیان اینکه شهید باهنر و شهید رجایی باید الگوی اصلی ما باشند گفت: ویژگی این شهیدان ساده زیستی، مردمی بودن، ایستادگی در جبهه استکبار و پیروی از ولایت فقیه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه پرکاری یکی از ویژگی های این شهیدان بزرگوار بوده است، گفت: دولت های نهم و دهم تلاش داشته است که این ویژگی ها را احیا و حفظ کند و بیانات اخیر مقام معظم رهبری نیز در این عرصه خیلی گویا بود و امیدواریم بیانات ایشان را با رویکرد احیای ارزش های انقلاب در خدمت به مردم پیش برند.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، همچنین در مورد اجلاس غیر متعهدها در تهران گفت: در هفته ای که گذشت ایران به کانون توجهات بین المللی تبدیل شده است.

وی با اشاره به مکر و توطئه دشمنان برای جلوگیری از برگزاری این اجلاس در تهران گفت: مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. علیرغم همه برنامه ریزی هایی که دشمنان برای جلوگیری از ورود اعضای جنبش عدم تعهد به ایران کرده بودند اعضای نم در سطوح خیلی بالا و گسترده به ایران آمدند و ایران کانون رایزنی های دیپلماتیک شد.

میرتاج الدینی گفت: آمریکا نمی خواست که کشورها به ایران بیایند، اما آنهایی که آمدند پایبندی خود را به اهداف جنبش ثابت کردند.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در اجلاس شانزدهم گفت: سخنرانی حضرت آقا در ابتدای اجلاس یک منشور تاریخی برای این جنبش بود که تاثیرات شگرفی در کل دنیا خواهد داشت.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، تصریح کرد: در دیداری که با رئیس مجلس سنای الجزایر داشتیم وی در مورد سخنان رهبری گفت :" این بیانات مرجع و محوری برای جنبش بود و این بیانات اهداف جنبش را احیا خواهد کرد."

وی افزود: : سخنرانی مقام معظم رهبری آمریکا و نظام سلطه را به چالش کشاند.

میرتاج الدینی در پایان تاکید کرد: در این 3 سالی که ریاست جنبش در ایران خواهد بود ما تلاش می کنیم با محور قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری جنبش را به جایگاه اصلی خود با برسانیم.