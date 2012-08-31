کاهش اعتماد اقتصادی به منطقه یورو/ تداوم ضعف اقتصادی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فاینشنال تایمز" آلمان در گزارشی نوشت: با توجه به امار اقتصادی منفی اعتماد اقتصادی به منطقه یورو بیشتر از حدی که مورد انتظار بود پایین آمده است. که در این میان ضعف صادرات آلمان و وحشت از تورم در به وجود آمدن چنین شرایط بدی نقش دارند.

کمیسیون اتحادیه اروپا روز گذشته خبر داد که شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو در آگوست حدود 1.8 درصد کاهش داشته و به 86.1 واحد رسیده است. این کاهش شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو بیش از انتظار اقتصاد دانان بوده است و آنها انتظار کاهش این شاخص تا 87.5 درصد را داشتند. این کاهش شاخص اعتماد اقتصادی اروپا برای پنجمین بار متوالی است که اتفاق می افتد و یک ضعف مستمر اقتصاد اروپایی را نشان می دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که البته کاهش اعتماد اقتصادی کشورهای مختلف منطقه یورو متفاوت است در حالی که شاخص اعتماد اقتصادی آلمان حدود یک واحد کاهش داشته است اما در فرانسه این شاخص حدود 0.4 درصد افزایش داشته و در ایتالیا کاهش اعتماد اقتصادی 2.4 واحد بوده است. در اسپانیا این کاهش شاخص اعتماد اقتصادی بسیار چشمگیر و حدود 4.9 واحد بوده است.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از گزارش خود از نگرانی مصرف کنندکان درباره افزایش تورم خبر داده و نوشت: در آلمان نرخ تورم در این ماه به صورت غافلگیرانه ای از 1.7 به 2 درصد افزایش یافت.

نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت بد اقتصادی در ایتالیا اشاره کرده و نوشت: اقتصاد ایتالیا گرفتار رکود اقتصادی عمیقی شده است. تولید ناخالص ملی در در سه ماهه دوم سال حدود 0.7 درصد کاهش یافته است. نخست وزیر ایتالیا در نظر دارد با در پیش گرفتن اصلاحات سخت کوه بدهیهای این کشور را کاهش داده و اعتماد از دست رفته کشورش را دوباره به بازارهای مالی برگرداند.

