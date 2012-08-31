تشکیل صندوق انسجام اقتصادی کشورهای غیرمتعهد/ سنت زکات احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهزاده حسن بن طلال در ادامه جلسه نوبت صبح اجلاس سران عدم تعهد با اعلام تشکر از رهبر و رئیس جمهور ایران گفت: بنده در سال 1970 از سوی ملک حسین پادشاه فقید اردن در اجلاس غیرمتعهدها در زامبیا شرکت کردم و احساس کردم اهداف این جنبش به صورت فعالانه در آینده ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه قصد دارد در سخنرانی اش از بیان مطالب تکراری پرهیز کرده و در خصوص لزوم فعالیت های مهم در جنبش عدم تعهد صحبت کند، از عدم توجه سران حاضر در جلسه به صحبت هایش انتقاد کرد و به زبان انگلیسی به بیان سخنان خود ادامه داد.

طلال در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه سران اجلاس عدم تعهد نمایندگی 4 میلیارد نفر از مردم جهان را برعهده دارند ، گفت: ما به عنوان سران این کشورها مهم نیستیم بلکه 4 میلیارد نفری که نمایندگی ما را برعهده دارند مهم هستند.

شاهزاده اردنی تاکید کرد: در حوزه امنیت جنبش عدم تعهد باید در راستای ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های کشتار هسته ای تلاش کند.

وی ادامه داد: استفاده از سلاح های هسته ای یعنی نابودی کشورها صلح پایدار به حفظ ثبات، امنیتی و دستاوردهای ما کمک می کند.

طلال از سخنان رئیس جمهور ایران تشکر کرد و گفت: مسئله واقعی امنیتی ما کرامت انسانهاست نه جنگ با تروریسم و مواد مخدر که البته در جایگاه خود مهم هستند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود خواستار تاسیس صندوق و بانکی در منطقه و در حوزه کشورهای جنبش عدم تعهد شد و گفت: اتحادیه اروپا چندین سال است که بانک بزرگی را تاسیس کرده زمان آن رسیده که ما هم در خصوص اهمیت ایجاد صندوق انسجام اقتصادی در منطقه تصمیم گیری کنیم.

طلال تصریح کرد: مردم فقیر یمن و سومالی و همه فقیرانی که در جهان سوم زندگی می کنند به ما لبخند نمی زنند مگر اینکه سنت زکات را احیا کنیم.

وی در خصوص لزوم حفظ امنیت انسانی گفت: ایران به عنوان میزبان این اجلاس از بزرگ ترین میزبانان پناهندگان در آسیاست، ما شاهد مهاجرت عظیم پناه جویان به ایران بودیم که این امر یکی از فاکتورهای برهم زننده ثبات کشورهاست. باید به تعریف شاخص های مشترک جهانی برای ساماندهی امر مهاجرت برسیم.

سخنرانی طولانی بن طلال در حالی ادامه داشت که به گفته وی مسئولان جلسه با ارسال برگه ای اتمام زمان سخنرانی اش را اعلام کرده بودند.

در پایان شاهزاده بن طلال که عموی پادشاه اردن است با انتقاد از وقت کم سخنرانی اش ، سخنان خود را پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردن کشوری با نظام پادشاهی در کرانه خاوری رود اردن و با جمعیت 6.5 میلیون نفر است که پادشاه کنونی آن ملک عبدالله دوم است.