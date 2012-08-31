به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم با ارائه گزارشی از فعالیتهای ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اظهار داشت: قم به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی همواره در همه امور به عنوان یک الگو شناخته شده است که بعد از وقوع زلزله در شمال غرب کشور، ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در استان قم تشکیل شد که اعضای آن اصناف و بازاریان، کارمندان و نهادهای مسئول هستند که با هدایت و راهنمایی مجمع نمایندگان استان فعالیتهای خود را دنبال میکند.
وی با تقدیر از کمکهای مردمی از سراسر کشور به مناطق زلزله زده ابراز داشت: امروز مناطق زلزله زده دیگر احتیاج چندانی به خوراک و پوشاک ندارند، بلکه نیاز اصلی آنها با توجه به نزدیک بودن فصل سرما ساخت و بازسازی مسکن است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: هم اکنون شهرداری قم در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی حاضر شده و مشغول آوار برداری از 10 روستا در این منطقه است.
وی عنوان کرد: ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی استان قم در راستای کمک رسانی بیشتر و بهتر مردم شریف قم تصمیم گرفت تا هفتهای را به نام، هفته همیاری و همبستگی با مردم زلزله زده آذربایجان شرقی نامگذاری کند.
حجت الاسلام آتش زر افزود: هفته همیاری و همبستگی با مردم زلزله زده آذربایجان شرقی در قم از یکشنبه هفته جاری شروع خواهد شد و مردم قم در این مدت کمک های نقدی خود به این ستاد تحویل خواهند داد.
وی با بیان اینکه در روستاها ساخت مسکن زلزله زدگان از سوی بنیاد مسکن دنبال می شود، افزود: ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی استان قم تصمیم دارد کمک های نقدی جمع اوری شده در طول این یک هفته را جهت احداث مسجد ، حسینیه و درمانگاه در روستاهای حادثه دیده هزینه کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: استان قم جزو اولین استانهایی بود که جهت امداد رسانی و کمک رسانی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی حضور یافت و امیدواریم با کمک مردم بتوان خدمات خوبی برای مردم زلزله زده این مناطق ارائه کرد.
آتش زر خبر داد:
هفته جاری در قم به نام همبستگی با مردم زلزله زده آذربایجان نامگذاری شد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در قم هفته جاری را هفته همبستگی با مردم زلزله زده آذربایجان شرقی نامگذاری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم با ارائه گزارشی از فعالیتهای ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اظهار داشت: قم به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی همواره در همه امور به عنوان یک الگو شناخته شده است که بعد از وقوع زلزله در شمال غرب کشور، ستاد کمک به بازسازی و امداد رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در استان قم تشکیل شد که اعضای آن اصناف و بازاریان، کارمندان و نهادهای مسئول هستند که با هدایت و راهنمایی مجمع نمایندگان استان فعالیتهای خود را دنبال میکند.
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