به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه از سوی خانه سرود انقلاب اسلامی برگزار میشود و طی بیش از 60 شب متوالی، مردم مناطق مختلف شهر تهران هر شب میزبان این کارناوال و برنامههای فرهنگی و متنوع آن خواهند بود. این کارناوال که با نام سفیرآفتاب شناخته میشود، استیجی به مساحت 9 متر در 6 متر است که بر پُشت یک کامیون اسکانیا نصب شده است.
پیش از این نمونههایی از این استیج متحرک ساخته و در مناطق مختلف کشور اقدام به اجرای برنامه کرده بود اما استیج فعلی از امکانات خاصی همچون: سیستم صوتی دالبی، امکان نورپردازی حرفهای، برخورداری از تجهیزاتی برای اجرای جلوههای ویژه نوری و تصویری، برخورداری از اتاق فرمان برای پخش آیتمهای متنوع، مجهز بودن به LED 80 اینچ با قابلیت پخش تصویر در روزهای کاملاً آفتابی و... برخوردار است.
بر همین اساس برنامههای مختلف فرهنگی هنری همچون: اجرای موسیقی و سرود، شعرخوانی، پخش تئاتر، نمایش فیلم مستند، پخش کلیپ و فیلم سینمایی، برگزاری مسابقه، رویتگری متفاوت از دفاع مقدس و....در آن قابل اجرا است. این استیج متحرک به واسطه برخورداری از قابلیتهای مکانیکی و الکترونیکی خاص در کمتر از 3 دقیقه برپا میشود و بر همین اساس در هر محل و منطقهای قابلیت برپا شدن و اجرای برنامه را دارد.
براساس اعلام روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، هماکنون آخرین مراحل ساخت این کارناوال توسط گروهی از مهندسان ایرانی در حال انجام است و به زودی از این پروژه رونمایی خواهد شد.
