تست گیری مربیان پایه صبای قم از 100 فوتبالیست غیر بومی

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور باشگاه فوتبال صبا در قم از سال 1387 تا کنون تحولات خوب و مثبتی در فوتبال قم ایجاد شده است و کارشناسان و اهالی فن این رشته در قم معتقدند صبا یک فرصت بزرگ برای رشد فوتبال قم است.



انتخاب پنج بازیکن غیر بومی برای عضویت در صبای قم



در پایان این تست گیری که در زمین چمن مجموعه ورزشی هلال احمر قم برگزار شد، استقبال علاقمندان وصف ناپذیر بود، پنج بازیکن مورد نظر مربیان صبا انتخاب شدند تا در تمرینات صبا برای فصل جدید لیگ برتر حضور یابند.



این در حالی است که جلسات تست گیری از بازیکنانی که در باشگاه صبا ثبت نام کرده بودند، در دو نوبت برگزار شد و با حضور مربیان تیم های صبا یعنی هادی رنجبر، مجید کمیجانی و کاظمی زیر نظر سیدجواد خازنی مدیر تیم های پایه باشگاه صبا برگزار شد.



تمام این فعالیت ها بیانگر این است که حضور صبا در قم یک فرصت بزرگ برای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت فوتبال قم به شمار می رود زیرا از همان سال ورود صبا به قم، این باشگاه فعالیت گسترده ای را در پرورش استعدادهای فوتبال قم و فعالیت تیم های پایه آغاز کرد.



نگاهی گذرا به وضعیت فوتبال قم نشان می دهد که سال‌ها بود که فوتبال قم در رکود به سر می‌برد اما امروز شور و شوق بسیار وصف ناپذیری در بین نوجوانان و جوانان قمی وجود دارد که همگی آن به واسطه حضور تیم بزرگ صبا در قم است.



انتقال صبا به قم فرصت بسیار مناسب و مغتنم برای پیشرفت فوتبال قم



مسئولان باشگاه صبا نیز تلاش می کنند این فرصت مهم و بزرگ را مغتنم بشمارند، ضمن اینکه انتظار می رود تمام مسئولان با حمایت کامل و همه جانبه خود از این باشگاه به بهترین شکل ممکن حمایت کنند تا با کارهای بسیار خوبی که در رده‌های پایه در حال انجام شده است، تیم هایی قوی با حضور بازیکنان مستعد قمی در لیگ های کشور حضور یابند.



با توجه به ظرفیت بالا و وجود استعدادهای ناب در فوتبال قم، در حال حاضر اتفاقات خوبی در فوتبال استان قم رخ داده است و به نظر می رسد با حمایت و توجه مناسب به نسل آینده ساز و درخشان در فوتبال قم می توان انتظار بومی شدن تیم بزرگسالان صبا را در لیگ برتر کشور داشت.



در واقع کار سازندگی باشگاه صبا با بازیکنانی که در حال حاضر هر کدام به عنوان ستاره های تیم های پایه باشگاه صبا شناخته می شوند، از مدرسه فوتبال این باشگاه آغاز شد و شکل گرفت و اکنون این بازیکنان در قالب تیم های نوجوانان و امید صبا در لیگ برتر باشگاه های کشور حضور دارند.



این مهم نشان می دهد که انتقال صبا به قم فرصت بسیار مناسب و مغتنمی بود که این بازیکنان زیر چتر حمایتی یک مجموعه بزرگ و منسجم با کادر مدیریتی و اجرایی بسیار قوی به کار خود ادامه دهند و در قالب تیم های رده های سنی مختلف باشگاه اکنون جزو آینده سازان فوتبال قم باشند.