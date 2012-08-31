۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

حسامی خواستار شد:

کمیته راهبردی حمایت از تجاری سازی طرحهای نخبگان لرستانی تشکیل شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر ضرورت تشکیل کمیته راهبردی حمایت از تجاری سازی طرح های نخبگان لرستانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز حسامی در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی استان با رئیس بنیاد نخبگان لرستان گفت:همسو سازی نهادهای حمایتی در این زمینه مانند پارکهای علم و فنآوری، مراکز رشد و بنیاد نخبگان و مدیریت یکپارچه واحدهای دانش بنیان در حوزه های مختلف استان بسیار ضروری است.

وی با اشاره به حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، افزود: سازمان توسعه تجارت از تجاری سازی طرح های صادرات گرا حمایت و پشتیبانی مالی می کند.

به گفته حسامی تشکیل کمیته راهبردی استان برای حمایت از تجاری سازی طرح های نخبگان لرستانی بسیار مهم و ضروری است.

بهروز حیدری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرم آباد نیز بر لزوم ارتباط بین نخبه و سرمایه گذار تاکید کرد و گفت: بدون شک ارتباط موثر و مناسب بین نخبگان و سرمایه گذاران استان رشد اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: اتاق بازرگانی خرم آباد تمام سعی و تلاش خود را برای شناسایی نیازهای بخش صنعت و اقتصاد استان به طرحهای پژوهشی و اعلام آنها به عنوان اولویتهای پژوهشی بخش صنعت استان به بنیاد ملی نخبگان استان و دانشگاهها خواهد کرد.

محمدرضا پوریگانه رئیس کمیسیون IT نیز در این جلسه افزود: با شرایط کنونی که در اقتصاد کشور وجود دارد و مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در کشور، طرحهای نخبگان در شرایط حساس و بحرانی کنونی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خلاقیتها در مواقع بحران شکوفا می شوند، افزود: اگر زمینه برای عملیاتی شدن طرحهای مخترعین فراهم نشود، طرحها در حد تخیل باقی می مانند.

بنا بر این گزارش، نبود تضمین قانونی امنیت برای طرحهای مخترعین و حساسیت فوق العاده آنها به سوء استفاده از طرحها توسط سرمایه گذاران، غیر محسوس بودن تبلیغات رسانه ای بنیاد نخبگان برای آشنایی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با فعالیتهای بنیاد، برگزاری همایشی برای معرفی طرحهای تایید شده نخبگان به منظور سرمایه گذاری و تجاری سازی آنها با حضور سرمایه گذاران استان، ارتباط موثر بنیاد با بنگاههای اقتصادی و بانکهای استان از جمله مسائل و مشکلات ارتباط نخبگان و سرمایه گذاران بود که در این جلسه مطرح شد.

همچنین در این جلسه ضمن توافق مقرر شد مقدمات لازم برای تبادل تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد و بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان به عمل آید.

کد مطلب 1685363

