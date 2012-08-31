کمیته راهبردی حمایت از تجاری سازی طرحهای نخبگان لرستانی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز حسامی در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی استان با رئیس بنیاد نخبگان لرستان گفت:همسو سازی نهادهای حمایتی در این زمینه مانند پارکهای علم و فنآوری، مراکز رشد و بنیاد نخبگان و مدیریت یکپارچه واحدهای دانش بنیان در حوزه های مختلف استان بسیار ضروری است.

وی با اشاره به حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، افزود: سازمان توسعه تجارت از تجاری سازی طرح های صادرات گرا حمایت و پشتیبانی مالی می کند.

به گفته حسامی تشکیل کمیته راهبردی استان برای حمایت از تجاری سازی طرح های نخبگان لرستانی بسیار مهم و ضروری است.

بهروز حیدری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرم آباد نیز بر لزوم ارتباط بین نخبه و سرمایه گذار تاکید کرد و گفت: بدون شک ارتباط موثر و مناسب بین نخبگان و سرمایه گذاران استان رشد اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: اتاق بازرگانی خرم آباد تمام سعی و تلاش خود را برای شناسایی نیازهای بخش صنعت و اقتصاد استان به طرحهای پژوهشی و اعلام آنها به عنوان اولویتهای پژوهشی بخش صنعت استان به بنیاد ملی نخبگان استان و دانشگاهها خواهد کرد.

محمدرضا پوریگانه رئیس کمیسیون IT نیز در این جلسه افزود: با شرایط کنونی که در اقتصاد کشور وجود دارد و مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در کشور، طرحهای نخبگان در شرایط حساس و بحرانی کنونی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خلاقیتها در مواقع بحران شکوفا می شوند، افزود: اگر زمینه برای عملیاتی شدن طرحهای مخترعین فراهم نشود، طرحها در حد تخیل باقی می مانند.

بنا بر این گزارش، نبود تضمین قانونی امنیت برای طرحهای مخترعین و حساسیت فوق العاده آنها به سوء استفاده از طرحها توسط سرمایه گذاران، غیر محسوس بودن تبلیغات رسانه ای بنیاد نخبگان برای آشنایی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با فعالیتهای بنیاد، برگزاری همایشی برای معرفی طرحهای تایید شده نخبگان به منظور سرمایه گذاری و تجاری سازی آنها با حضور سرمایه گذاران استان، ارتباط موثر بنیاد با بنگاههای اقتصادی و بانکهای استان از جمله مسائل و مشکلات ارتباط نخبگان و سرمایه گذاران بود که در این جلسه مطرح شد.

همچنین در این جلسه ضمن توافق مقرر شد مقدمات لازم برای تبادل تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد و بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان به عمل آید.