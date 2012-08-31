برگزاری اجلاس غیرمتعهدان مهر تاییدی بر پیروزی ایران علیه تحریمهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، با اشاره به اینکه برگزاری اجلاس غیرمتعهدان بسیار مهم بوده و حدود هشت هزار نفر از روسای جمهور، پادشاهان، نمایندگان و کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این اجلاس شرکت کردند، اظهارداشت: این اجلاس بزرگترین اجلاس برگزار شده در تاریخ انقلاب اسلامی بوده که در کنار فتنه گری ها، تحریم و فشارهای اقتصادی برگزار شده است.

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برگزاری این اجلاس موجب محبوبیت ایران در بین کشورهای جهان شده و نشان دهنده اقندار ایران در سطح حهانی است.

به گفته وی این اجلاس در شرایط فعلی حاکم بر منطقه از جمله بیداری های اسلامی، مشکلات کشورهای سوریه وبحرین تاثیربسزایی داشته و موجب رایزینی و گامی موثر برای رفع مشکلات بویژه فشارهای روحی و روانی این مناطق دارد.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به حضور دو هزار خبرنگار از سراسر دنیا برای انعکاس این اخبار این اجلاس، عنوان کرد: این موج عظیم اصحاب رسانه به دلیل تبلیغات سوء انجام شده علیه ایران به کشور حضور پیدا کردند تا از نزدیک شاهد رویداهای این اجلاس باشند.

تقویت تعاونی ها عامل رسیدن به عدالت اجتماعی است

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند در ادامه به هفته تعاون در هفته جاری اشاره کرد و گفت: تقویت تعاونی ها گامی موثر در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی هستند.

وی بر افزایش تعداد تعاونی ها در استان تاکید کرد و بیان داشت: توسعه و گسترش فعالیت های تعاونی ها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان دارد.

وی همچنین با اشاره به روز بهورز در هفته جاری، تصریح کرد: بهورزان بویژه نیروهایی که در مناطق محروم و دور افتاده خدمات رسانی می کنند باید تقویت و حمایت شوند.

وی در ادامه به چهلمین روز درگذشت پدر علم جغرافیای ایران پروفسور محمدحسن گنجی اشاره کرد و ادامه داد: باید از علوم و دانش دانشمدانی همچون پروفسور گنجی برای ارتقاء و پیشرفت استان استفاده شود.

وی ادامه داد: جایگاه علمی پروفسور گنجی باید برای نسل جدید تبیین شود تا منجر به ترغیب و تشویق جوانان به علم و دانش شود.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند در پایان به روز پهلوانی و ورزش زورخانه ای در این هفته اشاره کرد و یادآور شد: باید روش و رفتار ورزش پهلوانی به ورزشهای قهرمانی کشور منتقل شده تا ورزش ها از رفتارهای جوانمردانه برخوردار شوند.