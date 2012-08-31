ارتش فرامنطقه ای و بین المللی جنبش عدم تعهد تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسین برزده که پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته ورامین سخن می گفت، افزود: این موضوع باید در راستای فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در افتتاحیه اجلاس جنبش عدم تعهد، با ریاست جمهوری اسلامی ایران در جلسات کارشناسی بررسی شده و تا پیش از اتمام دوره ریاست ایران بر این جنبش، به سرانجام برسد .

وی تصریح کرد: ریاست بر جنبش عدم تعهد که در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل عضو آن بوده که شامل 117 کشور و 17 کشور ناظر و 10 سازمان بین المللی و فرامنطقه ای می شوند، می تواند فرصت گرانقدری برای مدیریت بر روی نیمی از کره زمین باشد.

برزده ادامه داد: این فرصت شاید برای نظام جمهوری اسلامی ایران چندین سال دیگر فراهم شود لذا بایستی دولتمردان نظام جمهوری اسلامی نهایت بهره را از این موقعیت برده و راه را برای قطع دست هر چه بیشتر اجانب باز کنند تا ملل مظلوم منطقه، کمتر گرفتار سلطه جویی آنها باشند.

باید بیشتر از گذشته بر روی منافع مشترک کشورهای عضو جنبش سرمایه گذاری کرد

وی تأکید کرد: با نگاهی گذرا بر فرمایشات مقام عظمای ولایت درمی یابیم که باید بیشتر از گذشته بر روی منافع مشترک کشورهای عضو جنبش سرمایه گذاری کرد و برای اجرایی شدن فرامین ایشان راهکارهای عملی را پیدا و اجرا کرد و سایر کشورها نیز باید درگیر این موضوع شوند .

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی و دکترای علوم استراتژیک با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در افتتاحیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد که فرمودند "اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود"، پیشنهاد داد: با توجه به اینکه سردمداران غربی و رژیم غاصب فلسطین از نیروهای سازمان ملل به عنوان ابزار دست خود استفاده کرده و هرجا که لازم باشد بکارگیری می کنند و هر جا که صلاح نداند از آن صرفنظر می کنند، تشکیل ارتش فرا منطقه ای و بین المللی جنبش عدم تعهد و ایفای نقش در بحران کشورهای عضو این جنبش بررسی و اجرایی شود.

وی ربودن دیپلماتهای ایران در لبنان مقابل چشم ناظران بین المللی از سوی رژیم غاصب فلسطین و عدم واکنش سردمداران غربی و رژیم غاصب فلسطین به این موضوع، کارا نبودن حضور ناظران سازمان ملل در فلسطین اشغالی در جنگ 33 روزه و ناتوانی آنان برای جلوگیری از عدم کشتار فلسطینیان و در محاصره ماندن آنان به مدت دوسال، اعزام ناظران بین المللی به کشور سوریه و عدم توانایی آنان برای جلوگیری ار بمب گذاری و کشتن افراد رده بالای نظام سیاسی سوریه و عدم کارایی این ناظران در کشورهای عراق، افغانستان و.... که منجر به کشته شدن صدها و هزاران فرد بی گناه شده است را از موارد ناکارآمدی نظام موجود عنوان کرد.

سخنان رهبری در اجلاس "حراره"مشخص کرد ایران از قدرتهای سلطه گر ترسی ندارد

برزده اضافه کرد: در اجلاس هشتم که در "حراره" پایتخت زیمباوه تشکیل شد، مقام معظم رهبری در کسوت ریاست جمهوری ایران اسلامی شرکت و سخنرانی مبسوطی ایراد فرمودند و برای اولین بار سایر کشورها و اعضای جنبش عدم تعهد، صراحت و راهکارهای اساسی برای مدیریت جامعه بین الملل را از زبان معظم له شنیدند.

وی تأکید کرد: قدرتهای سلطه گر در همان هنگام، مطمئن شدند که نظام اسلامی ایران راهی را که در پیش گرفته، با گامهای محکم برداشته و برمی دارد و از قدرتهای سلطه گر و استعمار جهانی نیز ترسی ندارد.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتواند در این جنبش توان بالای خود را به نمایش بگذارد از قبل از شروع اجلاس پانزدهم، با فعال کردن دیپلماسی خود، توانست کشورهای عضو این جنبش را متقاعد کند که اجلاس شانزدهم را در تهران، پایتخت نظام جهموری اسلامی ایران و نماد مبارزه با استکبار جهانی برگزار کند و طبعا نیز مدت 9 سال در تروئیکای این جنبش عضویت داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، تهران شاهد به بار نشستن تلاشهای دیپلماتیک در زمینه ریاست ایران بر این اجلاس است؛ اجلاسی که با توجه به موقعیت حساس نظام جمهوری اسلامی ایران که در قبال تحریمهای شدید آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه است، چشمگیر خواهد بود.

آمریکا و صهیونیستها تمام توان خود را برای عدم برگزاری این اجلاس در تهران بکار گرفتند

برزده ادامه داد: برگزاری موفق این اجلاس از اهمیت خاصی برخودار است، چرا که آمریکا و صهیونیستها تمام توان خود را برای عدم برگزاری این اجلاس در تهران بکار گرفته بودند.

وی بیان داشت: این موفقیتها در دو حوزه سیاسی و اقتصادی به طور کامل نمایان است؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری کشور مصر( در زمان حکومت مبارک ) تمام تلاش خود را برای عدم موفقیت ایران برای برگزارس اجلاس سران در تهران بکار بردند، لیکن موفق نشدند و کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها موافقت خود را برای برگزاری این اجلاس در تهران اعلام کردند؛ سفرهای منطقه ای وزیر امور خارجه آمریکا(رایس و کلینتون) نیز راه به جایی نبرد و این پیروزی دیپلماتیک ایران در خصوص برگزاری اجلاس بود.

تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نا امن جلوه دادن فضای نظام جمهوری اسلامی

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی و دکترای علوم استراتژیک دومین موفقیت ایران در حوزه سیاسی را این گونه تشریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اینکه فضای نظام جمهوری اسلامی ایران را نا امن جلوه دهند بلکه بتوانند کشورهای عضو جنبش را متقاعد کنند که به ایران سفر نکنند، دائم بر طبل جنگ و حمله به ایران کوبیدند لیکن درمقابل، این ایران بود که هر بار با آزمایش موشکهای دوربرد خود، جواب غیرمستقیمی به دشمنان ایران می داد.

وی افزود: در این میان، از سوی رهبری فرزانه نظام اسلامی ایران نیز جملات کوبنده ای در مقابله با این تهدیدات توخالی داده شد و دشمن نیز نتوانست از این فضای روانی ایجاد شده، استفاده لازم را ببرد و در مقابل، کشورهای عضو نیز هیچ کدام از موضع خود عقب نشینی نکردند و دومین پیروزی دیپلماتیک نظام اسلامی در این حوزه نیز به دست آمد.

برزده در خصوص سومین موفقیت جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام به امتحان کردن حربه ای دیگر کردند و با تماسهای مستقیم و غیرمستقیم، ارسال پیامک های تهدید آمیز و یا گاهی اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی، از عوامل خود خواستند که در تهران و در این اجلاس شرکت نکنند که از جمله آنها بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، محمد مرسی ریاست جمهور انتخاب شده مردم مصر، امیر قطر، پادشاه عربستان و ... بودند که همگی این افراد و یا کشورها یا خودشان شخصا شرکت کردند و یا نماینده عالیرتبه ای را اعزام داشتند که این موضوع نیز پیروزی قابل توجهی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

تصویب 701 بند از موارد مورد علاقه ایران در اجلاس تهران

وی چهارمین موفقیت ایران در برگزاری این اجلاس را به تصویب رسانیدن موضوعاتی نظیر موضوع فلسطین، موضوع هسته ای ایران و تأکید بر مسالمت آمیز بودن آن، موضوع سوریه و حل اختلاف میان معارضین سوریه و دولت مرکزی آن از راه دیپلماتیک و ... دانست.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی یادآور شد: جلسات نشست کارشناسان ارشد و وزرای خارجه جنبش عدم تعهد، موفقیت دیگری برای ایران محسوب می شود، چراکه تمام نقشه های آمریکا برای به نابودی کشاندن سوریه و محو مشکلات فلسطین را نقش بر آب کرد؛ تصویب 701 بند از موارد مورد علاقه ایران باعث تعجب بسیاری از افراد شرکت کننده در اجلاس شده است.

رسوا کردن چهره کریه ترور در ایران با نمایش اتومبیلهای دانمشندان هسته ای

برزده پنجمین موفقیت ایران را رسوا کردن چهره کریه تروریست در ایران و سایر ملل با به نمایش گذاشتن اتومبیلهای دانمشندان هسته ای ایران که به دست رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسیده بودند، عنوان کرد.

وی اضافه کرد: پرده از روی تزویر آمریکا برداشتن و اقرار اکثریت کارشناسان، وزرای امور خارجه و سران جنبش عدم تعهد به تروریست بودن آمریکا و اسرائیل، یکی دیگر از موفقت های نظام در بعد سیاسی بود.

این دکترای علوم استراتژیک در مورد ششمین موفقیت ایران اظهار داشت: خنثی کردن چهار محموله از بمب های ارسالی سران آمریکا و رژیم غاصب فلسطین در نقاط صفر مرزی و به هلاکت رسیدن افراد مزدور یا به اسارت در آمدن این تیم های عملیاتی برای ایجاد ناامنی در تهران در روزهای برگزاری اجلاس، یکی دیگر از موفقیتهای سیاسی اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با نظام سلطه است.

شکستن محاصره اقتصادی با از کار انداختن حربه تحریمها

برزده بخش دیگر موفقیتهای ایران را موفقیتهای اقتصادی دانست و افزود: شکستن محاصره اقتصادی با از کار انداختن حربه تحریمها در اجلاس جنبش عدم تعهد، یکی از مهمترین موفقیتها برای نظام جمهوری اسلامی بود.

وی در تشریح این موضوع گفت: این جنبش دارای پتانسیل بیش از 35 هزار میلیارد دلار حجم گردش مالی در حوزه اقتصاد بوده و بیش از 55 درصد تجارت جهانی در این کشورها گردش دارد، لذا در این اجلاس بسیاری از کشورها خواهان برقراری ارتباط بازرگانی با نظام جهموری اسلامی ایران بوده و برخی از کشورها با توان بالایی در حوزه اقتصادی وارد کشور شدند که از این جمله کشورها می توان به هندوستان، پاکستان، کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آسیایی اشاره کرد.

تقاضای همکاری روسیه با جنبش عدم تعهد، از موفقیتهای اقتصادی ایران

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی و دکترای علوم استراتژیک اضافه کرد: نکته جالب تر اینکه کشور روسیه نیز خواهان برقراری ارتباط و همکاری با این جنبش شده است که این موضوع، خود به یکی از بزرگترین موفقیتهای اقتصادی و شکستن تحریم های بین المللی برای نظام جمهوری اسلامی ایران تعبیر می شود.

وی در خصوص موفقیتهای دیگر اقتصادی ایران به واسطه برگزاری این اجلاس بیان داشت: ضربه ای که آمریکا به کشورهای اروپایی و آمریکایی زده و باعث ورشکست شدن بسیاری از شرکتهای آنها شده، بیشتر از تأثیر تحریم بر روی اقتصاد و مردم کشور ایران است.

برزده تأکید کرد: وضعیت نامناسب کشورهایی نظیر یونان، فرانسه، اسپانیا، آلمان و حتی خود آمریکا و ورشکسته شدن شرکتهای بزرگی همچون رنو در فرانسه، بیشتر شدن اعتراضات مردمی در آمریکا موسوم به وال استریت، تظاهرات در لندن در اعتراض به سیاستهای دولت، نمونه هایی از برعکس شدن تحریم ها دارد.

این دکترای علوم استراتژیک ادامه داد: این واقعیت در حال حاضر آشکار شده است که خود غربیها در چاهی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران کنده اند، گرفتار شده اند.