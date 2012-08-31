دو پروژه آبرسانی در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت با حضور فرماندار مرکز لرستان و جمعی از مدیران استان و شهرستان خرم آباد چندین پروژه در بخش مرکزی این شهرستان به بهره برداری رسید.

مرتضی ولی پوری فرماندار خرم آباد در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها شامل دو پروژه مجتمع آبرسانی روستای گیلاوند و دهستان ازنا با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال و مجتمع آبرسانی روستای پیرجد صاحب زمان (عج) با اعتبار 3میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: احداث یک سالن ورزشی سرپوشیده با زیربنای 400 متر و اعتبار 2میلیارد و پانصد میلیون ریال و بهره برداری از یک واحد گاوداری 120 راسی گاو شیری در روستای ده باقر با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده است.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه بهره برداری از این طرح ها اشتغالزایی هشت نفر را به صورت مستقیم در پی داشته است، یادآور شد: در مجموع اعتباری بالغ بر 21میلیارد برای این پروژه ها هزینه شده است.