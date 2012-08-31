سومین سمینار ملی تاریخ ریاضی ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی حقیقت دوست صبح جمعه در این سمینار علمی و پژوهشی که محققان و پژوهشگران علوم ریاضی از دانشگاههای معتبر و دانشمندانی از کشورهای«تاجیکستان»، «جمهوری آذربایجان» و «ترکیه» در آن شرکت دارند؛ به ضرورت پرداختن به تاریخ ریاضی در کشور اشاره کرد و گفت: کشور ایران با داشتن بزرگان علوم ریاضی همچون«خیام» ،«ابوریحان بیرونی» و «خوارزمی» باید در این زمینه پیشتاز باشد.

قربانعلی حقیقت دوست به منظور اشاعه تاریخ ریاضی در کشور خواستار تأسیس یک «پژوهشکده تاریخ ریاضی ایران» در استان آذربایجان شرقی شد.

وی همچنین به منظور معرفی و گسترش تاریخ ریاضی ایران، ایجاد رشته تحصیلی تاریخ ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز افزایش میزان پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی دانشگاهیان تأکید کرد.

دبیرعلمی این همایش نیز در گفتگویی با خبرنگاران در حاشیه این همایش و سمینار گفت: با توجه به قدمت دیرینه علم ریاضی درکشور ایران و لزوم آشنایی بادانشمندان این رشته، لزوم ارائه و تبیین آخرین یافته های محققان و دانشمندان علم ریاضی ضروری به نظر می رسد.

سید حمیدرضا مراثی افزود: اگر تاریخ ریاضی بدون حب و بغض های ناشی از برتری طلبی شخصی مورد بررسی قرارگیرد، مشخص می شود که علاوه بر دانشمندان مشهور این رشته، عموم مردم هم به نوعی در طول تاریخ به تقویت و معرفی این علم کمک کرده اند.

وی سپس از افزایش میزان مقالات ارائه شده به این سمینار نسبت به دو سمینار قبلی خبرداد و اذعان کرد: بین مقالات و آثار علمی و پژوهشی رسیده به دبیرخانه سمینار 8 مقاله برای ارائه بصورت سخنرانی 40 دقیقه ای، 13 مقاله برای ارائه بصورت سخنرانی 10 دقیقه ای و همچنین 10 مقاله برای ارائه بصورت پوستر برگزیده شدند.

به گفته دبیر علمی همایش بازدید از مراکز علمی و تاریخی منطقه، برگزاری میزگـردها و کارگاهـهای علمی و همچنین برپایی نمایشگاهی از کتابهای جدید تاریخ ریاضی ایران از برنامه های جنبی این سمینار است.