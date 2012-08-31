بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس سران عظمت ایران را در دنیا مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهدها در ایران اظهار داشت: برگزاری این رویداد سیاسی مهم در مرکز ایران نشان دهنده دیپلماسی فعال و عدم انفعال سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه برگزاری این اجلاس، تاثیرگذاری نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان ثابت کرد، افزود: با وجود تلاش دشمنان نظام برای ممانعت از برگزاری این رویداد جهانی در ایران، اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران برگزار شد و مسئولان نظام نیز تاکنون این اجلاس را به بهترین وجه مدیریت کرده‌اند.

حجت الاسلام یعقوبی آمار بالای شرکت کنندگان و حضور سران کشورهای عدم تعهد در این اجلاس و همچنین همزمانی برگزاری آن با تحریم‌های بین المللی علیه ایران را از ویژگی‌های منحصر به فرد شانزدهمین دوره اجلاس سران ذکر کرد و افزود: حضور 120 کشور دنیا در این اجلاس به مثابه مشت محکمی بر دهان تحریم کنندگان و نشانگر عدم انزوای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در این اجلاس عنوان کرد: بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها عظمت و آبروی ایران را در دنیا مطرح کرد.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از مدیریت چند کشور سلطه گر و انحصار اتاق فکر جهانی اظهار داشت: بنا به فرموده رهبری لازم است اجلاس غیر متعهدها با قرار گرفتن در جایگاه مناسب خود، مدیریت فکری و هندسه موجود جهان را تغییر دهد.

وی تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده صلح آمیز هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس را خط مشی فکری و عملی نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: نظام اسلامی حتی برای لحظه‌ای نیز از حق مسلم انرژی صلح آمیزهسته ای خود کوتاه نخواهد آمد.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری در خراسان شمالی اظهار داشت: این طرح فرصت مناسبی است که توسط دولت برای ارتقای سلامت جامعه برنامه ریزی شده و با اجرای آن هزینه‌های درمان و سلامت به شدت کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر ثبت نام هر چه سریع‌تر خانواده‌های استان در این طرح عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، به یقین این طرح سبب تحولی چشمگیر در نظام سلامت کشور خواهد شد.

امام جمعه بجنورد در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در بجنورد تصریح کرد: مردم از فرصت موجود در نمایشگاه کتاب نهایت استفاده را انجام دهند و نسبت به خرید کتاب‌های مناسب و آگاهی بخش اقدام کنند.