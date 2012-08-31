به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر جمعه در حاشیه دیدار چهره به چهره مسئولان و مدیران اجرایی استان بوشهر با مردم در مصلای جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم همواره استقبال بسیار خوبی از ملاقاتهای رو در رو با مسئولان داشتهاند و این ملاقاتها توانسته گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
وی به مزایای ارتباط مستقیم مردم با مدیران و مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: نفس برقراری ارتباط مستقیم مردم با مدیران بسیاری از مشکلات را کاهش میدهد و موجب گرهگشایی در کار مشکلات مردمی میشود.
استاندار بوشهر به حضور مدیران و مسئولان در این دیدار اشاره کرد و افزود: در مراسم امروز به صورت گزینشی بیش از 85 دستگاه اجرایی را برای حضور در این مراسم دعوت کردیم.
وی با تقدیر از پوشش خوب برنامههای هفته دولت استان توسط رسانهها، ادامه داد: برنامههای هفته دولت امسال با شکوه خاصی در سراسر استان برگزار شد که انعکاس خوبی نیز از سوی رسانهها داشت.
ملاقات عمومی مردم با مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر صبح امروز در مصلی نماز جمعه بوشهر با حضور استاندار و معاونان استانداری برگزار شد.
این ملاقات عمومی برای دومین بار است که در بوشهر با حضور مدیران اجرایی در مصلی نماز جمعه بوشهر برگزار میشود و مردم استقبال خوبی از این ملاقات عمومی داشتند که بیش از 85 دستگاه اجرایی با حضور مدیرکل یا معاونین پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم بودند.
ملاقاتهای چهره به چهره مردم و مسئولان در شهرستانهای مختلف استان بوشهر برگزار شد که با استقبال خوب مردمی مواجه شد و قرار است این ملاقات در طول سال تداوم داشته باشد.
نظر شما