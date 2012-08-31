طرح رهبری در مورد فلسطین عادلانه ترین پیشنهاد طی 60 سال اخیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این اجلاس تاکنون به خوبی در ایران اجرا شده و بحث های مطرح شده در آن نیز مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: به ویژه بحث رهبری در مورد فلسطین بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا بسیاری از کشورها و بسیاری از شرکت کنندگان در این اجلاس، از موضوع فلسطین به این روشنی مطلع نبودند.

ناصری یادآور شد: مقام معظم رهبری طرحی را در این اجلاس مطرح کردند که بر اساس آن باید از مردم همه پرسی شود و مردم فلسطین نیز با آزادی بتوانند حاکمیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: این پیشنهاد خوبی است و در آن اسرائیل هم با ملت فلسطین و هم با مسیحیان مواجه است و همه آنها خواسته خود را در یک همه پرسی مطرح می کنند.

ناصری تصریح کرد: اگر سران اجلاس به فرمایشات رهبری توجه کنند، در می‌یابند در طول 60 سالی که اشغال فلسطین می گذرد، این عادلانه ترین پیشنهادی بود که در مورد بحران این کشور مطرح شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز بانکداری اظهار داشت: بانکداری در کشور ایران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اگر شک و شبهه ای در این زمینه وجود دارد باید برطرف شود.

ناصری تاکید کرد: بانکداری ما یک بانکداری ربایی نیست و بانکها باید با تسهیلات بهتر اقشار آسیب پذیر جامعه را در ساماندهی زندگی خود همراهی کنند.

وی همچنین با اشاره به عبور از هفته دولت یادآور شد: رهبری سفارشاتی به دولت داشتند که 20 مورد آن مورد تاکید بود که از آن جمله می توان به ساخت منازل ارزان اشاره کرد.