سخنان مرسی در نم برخلاف منافع مصر و کشورهای عربی اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران میزبانی ایران از اجلاس سران این جنبش را بسیار مهم توصیف و اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت سوری از برگزاری آن رضایت کامل دارند.

وی از دولت و ملت ایران برای برگزاری این اجلاس مهم قدردانی و اعلام کرد: برگزاری چنین اجلاسی در طول تاریخ تاسیس جنبش نم استثنایی بوده است.

مقداد درباره اظهارات محمد مرسی رئیس جمهور مصر درباره سوریه نیز اظهار داشت: ما از کشور بزرگی مثل مصر انتظار داشتیم سخنان مسئولانه ای را در قبال سوریه مطرح نکند نه اینکه اظهاراتی را بر زبان بیاورد که تشویق کننده خشونت در سوریه باشد و جنبه مداخله جویانه ای داشته باشد.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه در ادامه گفت: ما انتظار داشتیم رئیس جمهور مصر سخنانی را مطرح کند که در راستای اهداف جنبش نم باشد ولی متاسفانه سخنان وی بر خلاف منافع مصر، جهان عرب و کشورهای اسلامی بود.

فیصل مقداد در پاسخ دیگر به خبرنگار خبر گزاری مهر درباره اینکه آیا اجلاس نم به راهکاری برای حل بحران سوریه خواهد رسید گفت: تاکنون چیز ملموسی در این رابطه وجود نداشته است و رایزنی هایی در جریان است که ادامه خواهد داشت.