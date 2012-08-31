  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

مقداد در پاسخ به مهر؛

سخنان مرسی در نم برخلاف منافع مصر و کشورهای عربی اسلامی بود

سخنان مرسی در نم برخلاف منافع مصر و کشورهای عربی اسلامی بود

قائم مقام وزیر خارجه سوریه در پاسخ به خبرنگار خبر گزاری مهر در باره سخنان رئیس جمهور مصر در اجلاس جنبش عدم تعهد این اظهارات را برخلاف منافع مصر و کشورهای عربی و اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران میزبانی ایران از اجلاس سران این جنبش را بسیار مهم توصیف و اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت سوری از برگزاری آن رضایت کامل دارند.

وی از دولت و ملت ایران برای برگزاری این اجلاس مهم قدردانی و اعلام کرد: برگزاری  چنین اجلاسی در طول تاریخ تاسیس جنبش نم استثنایی بوده است.

مقداد درباره اظهارات محمد مرسی رئیس جمهور مصر درباره سوریه نیز اظهار داشت: ما از کشور بزرگی مثل مصر انتظار داشتیم سخنان مسئولانه ای را در قبال سوریه مطرح نکند نه اینکه اظهاراتی را بر زبان بیاورد که تشویق کننده خشونت در سوریه باشد و جنبه مداخله جویانه ای داشته باشد.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه در ادامه گفت: ما انتظار داشتیم رئیس جمهور مصر سخنانی را مطرح کند که در راستای اهداف جنبش نم باشد ولی متاسفانه سخنان وی بر خلاف منافع مصر، جهان عرب و کشورهای اسلامی بود.

فیصل مقداد در پاسخ دیگر به خبرنگار خبر گزاری مهر درباره اینکه آیا اجلاس نم به راهکاری برای حل بحران سوریه خواهد رسید گفت: تاکنون چیز ملموسی در این رابطه وجود نداشته است و رایزنی هایی در جریان است که ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1685438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها