به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند افزود: تکیه ایران بر کرسی ریاست جنبش عدم تعهد، روحی تازه در کالبد این مجموعه بین ‏المللی دمیده، چراکه نشست جنبش عدم تعهد یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران اسلامی بوده است.

وی تأکید کرد: اگرچه ایران مؤسس این جنبش قلمداد نمی‏ شود و در دوره‏ای 20 ساله از حکومت ستمشاهی به دلیل تشکیل پیمان نظامی "سنتو" که زیرمجموعه پیمان ناتو بود، تنها به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشت اما امروز ریاست آن را برای سه سال برعهده گرفته است.

ایران آرزوهای جنبش عدم تعهد را از یک نظریه به الگویی تمام‏ عیار تبدیل کرد

امام جمعه دماوند بیان داشت: ایران آرزوهای این مجموعه بین ‏المللی را از قالب یک نظریه صرف به مدل و الگویی تمام‏ عیار تبدیل کرده، چراکه کشورمان در دوره ریاست خود با پیگیری شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی پس از 50 سال روحی تازه در کالبد جنبش عدم تعهد خواهد دمید.

وی ادامه داد: این اجلاس جهانی به لحاظ دو شاخص مهم مقطع زمانی و همچنین محل برگزاری حائز اهمیت است و شواهد پیداست که شانزدهمین دوره اجلاس سران عدم تعهد آبرومندانه‏ ترین نشست این مجموعه جهانی در تاریخ 50 ساله ‏اش است.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: برگزاری خوب و باکیفیت این گردهمایی بین‏المللی بزرگ، خود نشانه ‏ای از قدرت و توان کشور میزبان است و این مهم در مقایسه ‏ای بین اجلاس سران عدم تعهدهای تهران با میزبانان گذشته این نشست به خوبی قابل درک است.

وی گفت: برای برگزاری امن و با کیفیت نشستهای جهانی باید زیرساخت‏های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی یک کشور فراهم باشد؛ از این رو، برخی کشورهای جهان دوبار و برخی دیگر هرگز توفیق یا در واقع، توانی برای برگزاری این رویداد بزرگ نداشتند.

خطیب جمعه دماوند با اشاره به برگزاری اجلاس شانزدهم در ایران با حضور 120 کشور جهان ادامه داد: تهران، علاوه بر برتری در شاخص‏های آماری، به لحاظ کیفیت حضور سران و شخصیت‏های سیاسی نیز برتر از نشستهای گذشته جنبش عدم تعهد عمل کرد.

مقایسه اجلاس پانزدهم و شانزدهم پیام‏ آور نکاتی عمیق است

وی مقایسه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ادوار پانزدهم و شانزدهم را پیام‏ آور نکاتی عمیق در تاریخ جهان دانست و افزود: اجلاس پانزدهم در شرم‏ الشیخ مصر به ریاست حسنی مبارک و بیان سخنانی مبهم، پر ذلت و مملو از وادادگی از سوی این ستمگر زمانه برگزار شد.

حجت الاسلام علاءالدینی اظهار داشت: اجلاس شانزدهم با تحویل ریاست از سوی "مرسی"، رئیس جمهور منتخب مردم مصر به ایران اسلامی و با چرخشی عمیق در مواضع این کشور نسبت به مسئله فلسطین برگزار می ‏شود.