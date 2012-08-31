اجلاس غیرمتعهدها و اثبات قدرت ایران / دفاع از حق مظلومان، فرهنگ دین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، در خطبه های امروز نماز جمعه اراک گفت: برگزاری مناسب اجلاس غیر منعهدها و حضور تمام 120 کشور جهان در این اجلاس توان و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا به خصوص استکبار و صهیونسیم ثابت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان تاریخچه اجلاس غیر متعهدها و تشکیل آن، افزود: اکنون این اجلاس به بهترین شکل به میزبانی ایران در حال برگزاری است و فرصتی برای دفاع از حقوق مظلومان جهان که بخشی از آنها مسلمانان است.

وی اضافه کرد: دشمنانی که در کمین این اجلاس بودند و کشورها را تهدید به حضور نیافتن می کردند اکنون ببینند که اجلاس کشورهای غیر متعهد در ایران در حال برگزاری است.

دفاع از حق مظلومان، فرهنگ دین است

امام جمعه اراک، با اشاره به اینکه دفاع از مظلومان جزو فرهنگ اسلام و فرهنگ دینی ما است گفت: عدالت و آزادی و گسترش دموکراسی از اهداف اصلی جنبش غیرمتعدهاست و این امر زمینه پویایی و احساس برابری و برداری ملت هاست.

وی با بیان اینکه، دوری از یک جانبه گرایی، تحول خواهی، و احترام به کرامت های انسانی از دیگر اهداف جنبش غیر متعهدها در جهان است گفت: ملت ها در قالب این جنبش ثابت کردند نمی خواهند به قطب و قدرت های جهان وابسته باشند و می خواهند با استقلال و آزادی در کنار هم زندگی کنند.

نیروی هوایی ایران قدرتمند در صحنه است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه، به مناسبت های هفته پیش رو اشاره کرد و گفت: امروز نیروی هوایی ایرن به عنوان یکی از قدرت ها در صحنه است واین در حالی است که تا چند سال پیش به دلیل وابستگی رژیم طاغوت ما در زمینه هوایی وابسته بودیم.

وی همچنین به روز بانکداری اشاره کرد و گفت: اکنون بانکداری در ایران در مسیر قوانین اسلامی است که باید تقویت و هر چه بیشتر به مردم و رفع مشکلات آنان توجه شود.