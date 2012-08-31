نخستین پیروزی برای جودوی ایران رقم خورد/ نتاج از سد حریف ترک گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سیدامیر نتاج صبح شنبه در سالن اکسل شهر لندن موفق شد مقابل "یاسین سیمسیلر" از ترکیه به برتری برسد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کند.

پیش از این سعید رحمتی و محمد علی شنانی، دیگر جودوکاران نابینا وکم بینای کشورمان در این مسابقات شکست خورده بودند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.