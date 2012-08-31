اشکان دژآگه در آستانه پیوستن به فولهام

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فلیکس ماگات، دژآگه در آستانه پیوستن به باشگاه فولهام انگلیس قرار دارد و گفته می‌شود این باشگاه لیگ برتری برای جذب هافبک 26 ساله ولفسبورگ 2 میلیون پوند پرداخت خواهد کرد.

قرارداد دژآگه در پایان فصل جاری با ولفسبورگ به اتمام می‌رسد و مسئولان این باشگاه ماگات را برای فروش او تحت فشار گذاشته‌اند.

ماگات در این مورد گفت: من نظر اشکان را در مورد پیشنهاد فولهام جویا شدم. از اینکه او ممکن است ولفسبورگ را ترک کند اصلا خوشحال نیستم اما باید تمام شرایط را در نظر بگیریم. قرارداد دژآگه در پایان فصل به اتمام می‌رسد و ما ممکن است به عنوان بازیکن آزاد او را از دست بدهیم.

دژآگه در سال 2007 از هرتابرلین، باشگاهی که فوتبال حرفه‌ای خود را از آن آغاز کرد به ولفسبورگ پیوست. او در رده زیر 17 ساله‌ها و زیر 21 ساله‌ها برای تیم ملی آلمان به میدان رفت اما سرانجام تصمیم گرفت در رده بزرگسالان برای تیم ملی ایران بازی کند.