عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور فرهنگی و جدی مقامات عالی رتبه اجرایی کشور در اجلاسهای بینالمللی و حضور مقتدرانه در سازمانها و نهادهای بینالمللی تخصصی نظیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نیز اپک همواره نقش و جایگاه ایران را به رخ جهانیان کشیده است.
وی افزود: برگزاری اجلاس غیرمتعهدها با حضور بیش ار 100 کشور جهان در ایران بار دیگر اقتدار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد و سیاری از مسئولان عالی رتبه کشورها با حضور در ایران از نزدیک از روند رشد و ارتقای جایگاه ایران آشنا شدند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به جنجال آفرینیهای رژیم اشغالگر قدس در روزهای اخیر بر ضد ایران اشاره کرد و بیان داشت: موقعیت رو به رشد دیپلماتیک ایران بر تمامی مسائل حاشیهای سایه میافکند و جهانیان با آغاز اجلاس با ضلع دیگری از دیپلماسی ایران مواجه شده که روند رو به رشد ایران را بیشتر از قبل نشان میدهد.
وی با بیان اینکه فشارها و ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره حضور و عدم حضور سازمانهای بینالمللی و کشورها، بیش از آنکه جنبه واقعیت داشته باشد نوعی قدرت نمایی تلقی میشد، تصریح کرد: طبیعی است که عدم حضور دبیرکل سازمان ملل در چنین اجلاسهایی خارج از عرفهای مرسوم دیپلماتیک است، بنابراین چنانچه سازمان ملل در بالاترین سطح در چنین اجلاسی شرکت نمیکرد نوعی عدم موفقیت آشکار برای استقلال سازمان ملل محسوب میشد.
