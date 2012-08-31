اجلاس نم برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی/بیانات رهبری در اجلاس تهران تحسین برانگیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه ارومیه افزود: برگزاری این اجلاس دارای تاثیرات مثبت زیادی در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی که تحریمهایی را بر علیه کشورمان مطرح می کنند است .

وی ادامه داد: برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران موجب شد تا سران 120 کشور جهان از نزدیک شاهد پیشرفت کشور ایران، وجود امنیت پایدار و ثبات و آرامش در کشور باشند و تبلیغات مسموم استکبار جهانی در این رابطه خنثی شود .

امام جمعه موقت با بیان اینکه بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب در اجلاس غیر متعهدها امید بخش و تحسین برانگیز بود اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب با بیانات گهربارخود در بزرگترین اجلاس جهانی به دنیا گوشزد کردند که امنیت پدیده ای مشترک و غیر قابل تبعیض است و زورگویانی که در زرادخانه های خود سلاح های مرگبار انبار کرده اند، حق ندارند خود را پرچمدار امنیت جهانی معرفی کنند .

وی با اشاره به سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز افزود: مرسی در این اجلاس مواضع خود و کشور مصر را در رابطه با سوریه، جهان اسلام و راهی که مصر در پیش گرفته بسیار واضح و روشن برای تمام کشورها در اجلاس بیان کرد که همان راهی است که نظام اسلامی ایران انتخاب کرده و این قابل تقدیر است .