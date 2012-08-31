۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

امام جمعه موقت ارومیه:

اجلاس نم برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی/بیانات رهبری در اجلاس تهران تحسین برانگیز بود

ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ارومیه برگزاری موفقیت آمیز شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی در سطح دنیا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه ارومیه افزود: برگزاری این اجلاس دارای تاثیرات مثبت زیادی در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی که تحریمهایی را بر علیه کشورمان مطرح می کنند است.

وی ادامه داد: برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران موجب شد تا سران 120 کشور جهان از نزدیک شاهد پیشرفت کشور ایران، وجود امنیت پایدار و ثبات و آرامش در کشور باشند و تبلیغات مسموم استکبار جهانی در این رابطه خنثی شود.

امام جمعه موقت با بیان اینکه بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب در اجلاس غیر متعهدها امید بخش و تحسین برانگیز بود اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب با بیانات گهربارخود در بزرگترین اجلاس جهانی به دنیا گوشزد کردند که امنیت پدیده ای مشترک و غیر قابل تبعیض است و زورگویانی که در زرادخانه های خود سلاح های مرگبار انبار کرده اند، حق ندارند خود را پرچمدار امنیت جهانی معرفی کنند .

وی با اشاره به سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز افزود: مرسی در این اجلاس مواضع خود و کشور مصر را در رابطه با سوریه، جهان اسلام و راهی که مصر در پیش گرفته بسیار واضح و روشن برای تمام کشورها در اجلاس بیان کرد که همان راهی است که نظام اسلامی ایران انتخاب کرده و این قابل تقدیر است.

حجت الاسلام فخری برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران را مثبت و موثر ارزیابی کرد و گفت: نظام اسلامی ایران در سایه هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با افتخار و سربلندی تمام به سوی اهداف متعالی خود در حرکت است.

کد مطلب 1685476

