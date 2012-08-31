درگیری های شدید در طرابلس لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه لحظاتی قبل از درگیری شدید در طرابلس در غرب لیبی خبر داد.

این رسانه سوری گزارش داد: گروههای مسلح از انواع سلاحهای سنگین استفاده می کنند و دهها نفر در اثر این درگیری ها کشته شده اند.