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۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

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درگیری های شدید در طرابلس لیبی

درگیری های شدید در طرابلس لیبی

تلویزیون سوریه لحظاتی قبل از وقوع درگیری های شدید در طرابلس در غرب لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه لحظاتی قبل از درگیری شدید در طرابلس در غرب لیبی خبر داد.

این رسانه سوری گزارش داد: گروههای مسلح از انواع سلاحهای سنگین استفاده می کنند و دهها نفر در اثر این درگیری ها کشته شده اند.

کد مطلب 1685477

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