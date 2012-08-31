استقرار تجهیزات پدافند هوایی در 300 نقطه از مرزهای شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رضوانی‌ کیا ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه افزود: این تجهیزات شامل رادار، موشک و سایت‌های جمع‌آوری الکترونیکی است که نویدبخش عملیات موفقیت‌آمیز در مرزهای کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جهاد خودکفایی نیروهای مسلح پیشرفته‌ ترین تجهیزات را در اختیار پدافند هوایی قرار داده است اظهارداشت: با این تجیهزات می توان شاهد ارتقای بیش از پیش توانمندی‌های این نیرو بود که مایه مباهات و افتخار است.

رضوانی کیا با اشاره به سالروز تشکیل پدافند هوایی کشور گفت: در حال حاضر پدافند هوایی ایران اسلامی جزو برترین پدافندهای هوایی در جهان شناخته می‌شود و همین امر موجب ناکامی دشمنان در تجاوز به خاک کشور شده است.

وی افزود: برقراری امنیت داخلی و همچنین ایجاد جو سالم در سراسر مرزهای کشور یکی از وظایف پدافند هوایی است که با بهره‌ گیری از نیروهای مومن و متعهد به نظام اسلامی در این امر موفق بوده است.

رضوانی ‌کیا با بیان این نکته که تمام نیروهای پدافند هوایی به صورت تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند، گفت: پدافند هوایی در ایران اسلامی یکی از حساس‌ ترین و بهترین مقوله‌های نیروهای مسلح شناخته می‌شود و به همین دلیل این نیرو در برترین شرایط ممکن میان نیروهای مسلح قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت منطقه شمال غرب پدافند هوایی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت منطقه و استقرار چندین یگان نیروهای بیگانه در کشورهای همسایه این منطقه، مرزهای مواصلاتی به طور مدام مورد کنترل بوده و تمام پروازهای بین کشورهای اروپایی و آسیایی توسط این نیروها کنترل می‌شود.

جانشین منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور گفت: نیروهای مسلح کشور و به خصوص نیروی پدافند هوایی در تمام شرایط آماده دفاع از مرزهای اسلامی بوده و در برابر هرگونه تجاوز به خاک ایران اسلامی پاسخی دندان‌ شکن به یاوه گویان خواهند داد.