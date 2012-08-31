۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

اخبار سوریه/

درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در حلب و حمص

تلویزیون سوریه از درگیری ارتش این کشور با گروههای مسلح در حلب و حمص و وارد کردن خسارات به آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد: ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه غرب الزهراء در حلب درگیر شده است و ضمن نابود کردن ادوات سنگین آنها تعدادی را کشته و برخی دیگر را زخمی کرده است.

رسانه سوری همچنین اعلام کرد: واحدهای امنیتی سوریه با گروههای مسلح در باب هود در حمص درگیر شده و خسارات سنگینی به آنها وارد ساخته اند.

تلویزیون سوریه همچنین گزارش داد: واحدهایی از ارتش سوریه در رسم العبود در حومه شرقی حلب تعدادی از تروریستها را از پای درآورده اند.

بر اساس این گزارش نیروهای ارتش سوریه خودروهای مجهز به دوشگاه گروههای مسلح و دستگاههای ارتباطی آنها را منهدم کرده اند.

