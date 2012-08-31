زهرا نعمتی به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، زهرا نعمتی که روز گذشته موفق شده بود رکورد پارالمپیک را در دور مقدماتی بهبود ببخشد، روز جمعه در "آرتیلاری باراکس" لندن با شکست "ماریانجلا پرنا"ی ایتالیایی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان پارالمپیک لندن صعود کرد.
نعمتی حریف خود را با نتیجه 6 بر صفر شکست داد. نماینده ایران فردا با "گیزیم گریسمن" ترکیهای در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها دیدار میکند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
