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۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

نظری به مهر خبر داد:

8 هزار زوج لرستانی موفق به دریافت وام ازدواج شدند

8 هزار زوج لرستانی موفق به دریافت وام ازدواج شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان گفت: تاکنون بیش از هفت هزار و 886 زوج لرستانی موفق به دریافت وام ازدواج از بانک ملی این استان شده اند.

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 236 میلیارد تومان وام ازدواج به زوج های این استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تعداد زوج هایی که موفق به دریافت تسهیلات ازدواج از سوی بانک ملی لرستان شده اند، گفت: تا کنون بیش از 7 هزار و 236 زوج لرستانی موفق به دریافت وام ازدواج از سوی شعب بانک ملی استان شده اند.

مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان تصریح کرد: بانک ملی استان لرستان تا کنون معادل 66 درصد وام های قرض الحسنه ازدواج بانکهای استان را پرداخت کرده است.

کد مطلب 1685490

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